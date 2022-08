¡Adiós a Sandy!

Newton-John, residente australiana durante muchos años cuyas ventas superaron los 100 millones de discos, murió ayer lunes en su rancho del sur de California, informó su esposo, John Easterling, en Instagram y Facebook.

Un clásico es la cinta "Grease" que la catapultó a la fama.

PIDEN PRIVACIDAD

"Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años al compartir su travesía con el cáncer de mama", escribió Easterling. "Pedimos que todos respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil".

Entre 1973 y 1983, Newton-John era una de las artistas más populares del mundo. Tuvo 14 sencillos entre las 10 canciones más populares en Estados Unidos, ganó cuatro premios Grammy, protagonizó "Grease" con John Travolta y "Xanadu" con Gene Kelly. La canción de su famoso baile con Travolta, "You´re the One That I Want", fue una de las más importantes de la era y ha vendido más de 15 millones de copias.

Los álbumes más recientes de Newton-John incluyen "Stronger Than Before"; una colaboración navideña con Travolta, "This Christmas", y la autobiográfica "Gaia: One Woman´s Journey", inspirada en su batalla contra el cáncer y la pérdida de su padre.

La artista se casó con John Easterling, fundador de Amazon Herb Company, en 2008. Participó en numerosas causas benéficas y se desempeñó como embajadora de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y como vocera nacional de la Coalición Ambiental de Salud Infantil. También fundó el Centro de Bienestar y Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne, Australia.

Le sobreviven su esposo, su hija Chloe Lattanzi, su hermana Sarah Newton-John, su hermano Toby Newton-John y varias sobrinas y sobrinos.

Estas fueron sus últimas publicaciones. Fue precisamente hace dos días, cuando Olivia posteó una fotografía donde Easterling la rodea con sus brazos, mientras que ella inclina su cabeza hacia el pecho de su marido; en el fondo se aprecia un tupido jardín donde imperan pigmentos en verde opaco. En la descripción, la intérprete de "Physical" indicó que se trataba de un "viernes de flashback", dejando claro que no se trataba de una foto tomada ese día, sino de un recuerdo junto al empresario, que emprendió su propio negocio de hierbas curativas, al crear una compañía que comercializaba una serie de productos basados en esa materia primaria.

Última imagen en redes

LA DESPIDE SU DANNY

La entrañable Sandy de la cinta "Grease", Olivia Newton-John, falleció y quien fuera uno de sus más grandes amigos y su coprotagonista en la película de los 70, el actor John Travolta, se despidió de la actriz con un conmovedor mensaje.

"Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho", escribió junto a una fotografía de la también cantante.

Travolta agregó que este es un adiós momentáneo, pues espera que al final del camino puedan volver a reunirse y firmó su dedicatoria con el nombre del personaje que le dio la oportunidad de conocer a Olivia, el rebelde Danny Zucko.

"Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!".

Con su gran amigo

ÉXITOS EN CINE

"Vaselina" (1978)

"Toomorrow" (1970)

"Xanadu" (1980)

"La última fiesta" (1996)

"Sordid Lives" (2000)

"Una boda de muerte" (2011)

TOP MUSICAL

Physical

Hopelessly Devoted To You

Xanadu

Twist Of Fate

Magic

I Honestly Love You

Have You Never Been Mellow

If Not For You

Make A Move On Me

Suddenly

Let Me Be There