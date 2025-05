MrBeast responde a polémica por video en zonas arqueológicas

El youtuber MrBeast publicó hoy, a través de su cuenta de X (@MrBeast), una respuesta a la polémica que desató el video en el que recorre las zonas arqueológicas de Calakmul, Balancanché y Chichén Itzá, y del que han hablado públicamente funcionarios de primer nivel como la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y hasta la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su mensaje, el creador de contenido señaló que "no están siendo demandados ni lo han estado nunca" ("we are not and have never been sued by them"), que toda la filmación se hizo bajo el respaldo de los permisos correspondientes y siempre hubo representantes de los sitios arqueológicos revisando que el trabajo se hiciera bajo las normas y que, más allá de la noticia -que ya había sido dada a conocer por el gobierno de Layda Sansores a través de su canal de Youtube- del financiamiento de proyectos de agua en el estado, MrBeast también ha "estado trabajando con el INAH en un fondo para apoyar la arqueología mexicana local y nuevos descubrimientos".

"He visto muchas historias sobre nuestro video reciente en México y quería aclarar algunas cosas falsas que se están diciendo. Mi equipo y yo tenemos un gran respeto por la cultura y la gente mexicana y maya. Hicimos este video para entusiasmar a personas de todo el mundo a aprender más sobre su cultura, al igual que hicimos con nuestro video sobre las Pirámides. No estamos siendo demandados ni lo hemos estado nunca (lol). Eso es falso y me entristece ver que la gente difunda mentiras. Filmamos con todos los permisos necesarios, seguimos las directrices, tuvimos representantes de agencias gubernamentales acompañándonos, arqueólogos mexicanos para asegurarnos de que todo fuera preciso y representantes de los sitios para asegurarse de que cumpliéramos las reglas. Incluso, la gobernadora del estado donde grabamos salió en nuestra defensa, que pueden leer más abajo".

A esta parte de su mensaje le siguió una captura de pantalla con el siguiente texto: "Este video representa una enorme publicidad para el estado, con más de 56 millones de vistas en solo cuatro días. Este material, por cierto, fue producido con respeto y profesionalismo. Me sorprende que, por otro lado, la Secretaría de Cultura quiera sancionar a la producción por sus adaptaciones dirigidas a una audiencia internacional de jóvenes y niños, las cuales son características típicas de la literatura visual. Estas adaptaciones no violan la legislación vigente ni ponen en peligro el patrimonio arqueológico nacional".

Por último, Jimmy Donaldson -nombre verdadero de MrBeast- habló de la promoción de su marca de chocolates Feastables y de los proyectos que tiene con instituciones nacionales:

"Ellos estaban al tanto de que mencionaríamos Feastables en el video, pero por respeto a los sitios, esa parte fue filmada fuera de cualquier monumento nacional. La escena de la cena, donde hice el chiste sobre Feastables, no fue cerca de ningún templo maya. Tampoco habíamos planeado compartir esto, pero como siempre, los titulares falsos me obligan a hacerlo: detrás de cámaras financiamos pozos y proyectos de agua en el estado. También he estado trabajando con el INAH en un fondo para apoyar la arqueología mexicana local y nuevos descubrimientos, porque quería ayudar a difundir la cultura como una forma de agradecer que nos permitieran filmar. Espero poder volver algún día y seguir compartiendo con el mundo lo increíble que es esta cultura. Es triste ver cómo se distorsiona todo esto".