A dar lo mejor: Listos para ir Pa´l Norte

Como será su tercera vez en el Festival Pa´l Norte, Motel ya se las sabe todas, porque como los shows en estos eventos son máximo de una hora, prometen entregar uno energético plagado de éxitos.

La banda de pop rock que integran Billy Méndez y Rodrigo Dávila está agendada para el sábado 5 de abril, cuyo line up contempla las actuaciones estelares de Justin Timberlake, Fall Out Boy, Caifanes, Foster The People y Benson Boone.

"Hay que tener a la gente cantando desde que empezamos y hasta que terminamos. Va a ser un show muy energético. Tenemos que tener a la gente como ´shockeada´, van a ser ´batazos en la cabeza´, éxito tras éxito", prometió Billy.

"Planeamos que sea un show rápido, efectivo y muy emocionante. No tener tanta subida y bajada (de ritmos), más bien pura subida. En cuanto a catálogo hay con que, afortunadamente".

Como en las dos anteriores ocasiones que fueron parte del elenco del festín musical que se celebra en el Parque Fundidora, Billy no sólo disfrutará como artista, también como fan.

A GOZAR EL EVENTO

Su compañero Rodrigo quizás no se quede hasta el domingo, pero Billy si desea gozar del evento que se realiza por tres días.

"Yo soy muy amante de estar en festivales. Estoy buscando la forma de estar los tres días. A mí me vuelve loco. Los festivales son los lugares que más me hacen feliz. El line up es abrumante. Ahí también estarán muchísimos amigos tocando. Me voy a servir con la cuchara grande", agregó el músico y también productor.

"Como espectador o como artista, la experiencia es increíble. Obviamente tocar ahí es un alucine. Toda la experiencia es chida. La gente nos ha recibido de una forma espeluznante".