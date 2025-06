Morrissey confirma su regreso a México; dará dos conciertos

Después del silencio incómodo que dejó la cancelación de su concierto en 2024, Morrissey decidió saldar la deuda que tenía con el público mexicano y acaba de anunciar su regreso a nuestro país.

Esta vez no es un rumor ni una esperanza alimentada por fanáticos: el exlíder de The Smiths ha confirmado su visita a tierras aztecas con dos presentaciones programadas para finales de este 2025.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de Ocesa y bastaron solo unos minutos para que los comentarios inundaran Internet. Algunos celebraron, mientas que otros, más escépticos, recordaron con ironía su historial de cancelaciones: "Hasta no verlo en el escenario, no lo creo", "¿La cancelación cuando será anunciada?, "¿Pero me juras que ahora sí?", escribieron varios usuarios.

De acuerdo con la publicación de Instagram, el británico llegará a México para dar dos conciertos en dos de las ciudades más importantes del país.

La primera parada será el próximo 31 de octubre en el Palacio de los Deportes de la CDMX, y días después, el 4 de noviembre, llegará al Auditorio Telmex de Guadalajara.

Según reveló Ocesa, los boletos podrán ser adquiridos a través de la página de Ticketmaster, y la dinámica será la siguiente:

Este próximo 12 de junio se realizará una preventa a la que solo podrán acceder los clientes de Banamex. Mientras que la venta al público general comenzará un día más tarde.

Hasta el momento no se han dado a conocer los precios de las entradas y tampoco se sabe si el cantante podría abrir más fechas en estas o en otras ciudades.