Monty Python's Spamalot: Elenco estelar y tecnología de primer nivel

Por: Agencia Reforma

Diciembre 04, 2024 -

Ciudad de México.- Para el nuevo montaje teatral del musical "Monty Pyhton´s Spamalot", Alejandro Gou quería a Eugenio Derbez como protagonista, y como los tiempos no les dieron, lo tendrá con su voz para interpretar a Dios.

"Va a estar la voz de Eugenio Derbez, lo iba a tener en esta obra. Negocié con él, no dinero, sino tiempo. Se moría por estar aquí con todos sus compañeros, pero ya está en otras ligas, se le cruzó la película, se le cruzó la serie.

Me dijo: ´Gou, yo quiero estar presente, yo te hago la voz de Dios´. Me grabó ya la voz de Dios, va a estar en la obra su voz y no me quiso cobrar un peso, me dijo que es un regalo para sus amigos comediantes. Tenemos la voz de Eugenio y no me cobró un peso, es un personaje genial, se ´caga´ a todos los comediantes (en la obra)", detalló Gou en entrevista.

El productor de teatro reclutó a Susana Zabaleta, Adrián Uribe, Omar Chaparro y Adal Ramones, entre un montón de talentos más, para la puesta en escena que se estrenará en febrero próximo.

Luego del éxito que representó la reposición de Jesucristo Súper Estrella, y para completar al elenco, Gou llamó a compañeros y amigos, como Faisy, Ricardo Margaleff, Freddy y Germán Ortega y Ricardo Fastlicht.

"Tendremos tecnología de primer nivel, cada mes hay avances y verán lo que ha cambiado comparado con lo que ha habido. La tecnología es una herramienta a favor de las producciones; no es un show de tecnología, es una comedia.

"Es la producción más grande que he hecho y verán que habrá un personaje que vuela. El brujo, que hace Fastlicht, es el que vuela; lo voy a poner a volar", comentó el también productor de "Lagunilla Mi Barrio" y "MentiDrags".

Apenas ayer, el talento de "Monty Pyhton´s Spamalot" se reunió para hacer la primera lectura de guion en conjunto y revisar detalles de la obra de teatro.

"La obra siempre será la estrella, y ver a alguien que hace algo impresionante, ya sea con la voz o con la actuación, es donde dice uno ´el virtuosismo de cada persona´. Y yo me considero virtuosa de la voz.

Muchos son de la comedia y van a decir: ´este momento lo voy a recordar para siempre´. Son esos momentos que uno no olvida, son los que hacen ahora a Silvia Pinal una diva, porque son momentos únicos, porque puede mucho más lo que hizo Silvia en el teatro que en cualquier película", apuntó Zabaleta, en entrevista.

De hecho, Gou hizo esta misma obra hace 14 años, en ese momento Ramones y Uribe develaron la placa de las 350 representaciones; ahora es éste último el protagonista de la historia.

"El gran reto de esta comedia musical es la tecnología, en Jesucristo Súper Estrella era impresionante. No tiene que ganarle a la teatralidad, deben ir de la mano sin que una cosa le gane a la otra.

Es un elenco multiestelar, el ego siempre está presente, pero el chiste es saber qué tanto tienes domada a esa vocecita que tienes dentro y es un trabajo de autocontrol, de saber dónde estás parado. Y yo estoy feliz de estar con semejante talento alrededor", comentó Uribe.

La obra se ha montado en países como Australia, Alemania y Francia además de los del West End (Londres) y Broadway (Nueva York), en donde obtuvo el Tony al Mejor Musical en la temporada del 2004 al 2005 y recibió un total de 14 candidaturas a este galardón.