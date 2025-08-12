Su cuñado se quitó la vida

Mónica Noguera dio a conocer la noticia de que Leo Forma, su cuñado, murió, el pasado lunes 4 de agosto, luego de quitarse la vida, debido a la depresión que padecía; la conductora ha mostrado lo afectada que se encuentra, ya que eran muy cercanos, a tal grado que lo veía como un hermano.

"Mona" ha compartido una serie de publicaciones referentes a Leo, esposo de su hermana Alejandra y padre de sus tres sobrinos: Luciana, Natasha y Jan Safir.

"Forever in my soul" ("Siempre en mi alma"), escribió al compartir una fotografía en que Leo, surfista profesional, aparece en su temprana juventud, cuando dejó su natal Brasil para establecerse en México.

Lo que más consternación ha causado es el motivo del deceso de Forma, quien se habría quitado la vida, como aclaró la conductora que, a través de ese mismo mensaje, exhortó a todas aquellas personas que padecen de depresión a buscar ayuda de forma oportuna.

"Mi hermano tomó la decisión de quitarse la vida, la depresión es un trastorno grave, que puede causar efectos devastadores, tanto en ti como en tus familiares... pidan ayuda, a pesar de la agonía, el sentimiento profundo, el miedo, la angustia, el dolor insoportable".