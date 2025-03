Mon Laferte se lanza contra Justin Timberlake

La cantante Mon Laferte protagonizó uno de los momentos más comentados del primer día de Lollapalooza Argentina, cuando, en pleno escenario se lanzó contra Justin Timberlake y se solidarizó con la expareja del cantante, Britney Spears.

Todo ocurrió este 21 de marzo, cuando Mon y Justin cerraron la primera noche del festival. Aunque ambos compartieron el mismo horario, se presentaron en escenarios diferentes; por ello, cuando la naturalizada mexicana vio la cantidad de fans que acudieron a verla, no pudo ocultar su sorpresa: "Yo pensé que no iba a venir nadie", dijo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando se refirió al exintegrante de N*SYNC y, en señal de sororidad, le dedicó su actuación a la llamada "Princesa del pop": "Yo dije: todos se van a ir con ese Justin. Por ti, Britney", agregó.

El momento quedó grabado por varios de los asistentes y el video, que ya circula en redes sociales, ha dividido opiniones. Y es que, mientras algunos aplaudieron el gesto de Laferte, otros criticaron su comentario y hasta la han asegurado que no puede compararse con el éxito que tiene el intérprete de "Sexy Back".

"Justin Timberlake no es nadie en Argentina. Trae a Britney y te llena diez River (Plate)", "Te voy a bancar siempre", "Maravillosa", "Ella estaba tan desesperada por atención", "Qué ridícula", "Justin es un genio en la música y lleva 30 años haciéndolo", "Icónica Mon Laferte", "Los 2000s fueron vengados. Gracias, Mon", "Qué vergüenza", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Qué pasó entre Britney Spears y Justin Timberlake?

La mención a Britney no pasó desapercibida, especialmente después de la controversia que resurgió a finales del 2023, con la publicación del libro de memorias de la cantante, "The Woman in Me".

En sus páginas, Spears habló sobre varios de los pasajes más duros de su vida, incluyendo la relación que sostuvo con Timberlake hace más de 20 años. A pesar de que, en ese entonces, eran la pareja del momento, el romance acabó entre supuestas infidelidades y las declaraciones de Justin sobre haber sido el primer hombre con quien Britney compartió íntimamente.

La intérprete de "Toxic" abordó el escándalo y reveló que durante el romance estuvo embarazada, pero Timberlake la presionó para que abortara, ya que no se sentía listo para ser padre.

La confesión provocó un gran impacto en la industria del entretenimiento, y el también actor recibió fuertes críticas por la manera en que manejó su ruptura con Britney, especialmente por el discurso que construyó en su contra a lo largo de los años. Aunque el cantante no se pronunció directamente al respecto, decidió restringir los comentarios en sus redes sociales para evitar los ataques.