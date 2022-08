Modelos a los 50: rompen estereotipos de la moda

Ahora, las pasarelas y portadas actuales presentan a modelos que siguen vigentes aún después de cumplir los 50 años de edad y, en algunos casos, muchos más.

Y nada de pensar en el retiro, pues en estos tiempos los diseñadores y todo tipo de marcas apuestan a las bellezas experimentadas para llegar a audiencias de lo más diversas. Es más, algunas de estas mujeres se han convertido en empresarias e imagen de productos.

Aquí compartimos historias de algunas de ellas.

Carmen Dell'Orefice (1931)

Con 91 años recién cumplidos, la estadounidense empezó en el modelaje a los 13 y su belleza sigue vigente. En México se dio a conocer por campañas con El Palacio de Hierro.

Todos sus conocimientos adquiridos los comparte en el libro "Staying Beautiful: Beauty Secrets and Attitudes from my 40 Years as a Model".

Carla Bruni (1967)

Famosa en los 90, pasó a ser conocida cantante en francés e inglés y se retiró temporalmente del espectáculo cuando se convirtió en Primera Dama de Francia, pues en 2008 se casó con Nicolas Sarkozy, presidente del país entre 2007 y 2012.

Olivier Rousteing le llamó para la campaña primaveral de Balmain y ella acudió sin dudarlo.

Elle Macpherson (1964)

Nacida en Australia, Elle Macpherson es otra de las top models de los 80 que parece mantener el físico casi intacto, incluso sigue llamando la atención cada vez que es captada en bikini.

Se mantiene ocupada con su marca de belleza WelleCo, que ha logrado reconocimientos por su enfoque natural.

Cindy Crawford (1966)

Conocida por el lunar sobre su boca, Cindy Crawford fue mega modelo en los 80 y 90, y aunque se retiró de las pasarelas en el 2000, cuando alguno de sus amigos diseñadores se lo pide, ella no duda en regresar.

Sus buenos genes pasaron a su hija Kaia, quien ahora es una conocida modelo en todo el mundo y parece seguir los pasos de su mamá. Actualmente tiene una línea de muebles con Rooms to Go.

Pino Montesdeoca (1962)

Si pensaban que las modelos inician de adolescentes, esta española es la prueba de que se puede entrar a este mundo a edad tardía, pues inició a los 53 años. La llaman para pasarelas y campañas por su esbelta silueta y su imagen muy natural.

Ahora que ya pasa de 60 sigue teniendo éxito, ya que además incursionó en la serie de Netflix Sky Rojo.

Yazemeenah Rossi (1955)

La franco-estadounidense se inició en el modelaje cuando se supone que la mayoría se retira, a los 28. Y rompiendo paradigmas, decidió no recurrir a los tintes para cubrir las canas, por lo que ha sido emblemática entre quienes optan por una melena platinada natural.

"Acéptate a ti misma y cultiva tu originalidad porque eres un milagro y no hay nadie como tú", proclama esta mujer, que también es artista visual.

Christie Brinkley (1954)

Nadie podría creer que esta modelo de los 80, ex esposa de Billy Joel, ya cuenta con 68 añitos. Su belleza ha acaparado más de 500 portadas de revista, lo que la coloca como una de las modelos más famosas de las últimas décadas.

Y aunque está a un brinco de cumplir 70, y hace un par de años tuvo cirugía de cadera, la rubia atribuye su buena forma al régimen de ejercicio al que se somete desde hace muchos años. Es más, sigue presumiendo en redes su torneada silueta.

Linda Rodin (1948)

Esta señora de las siete décadas fue modelo en los años 60 y 70, pero se mantuvo vigente al tener su propia boutique, una marca de productos de belleza y al colaborar como stylist para varias revistas de moda del vecino del norte.

Sin embargo, ya en su edad madura volvió a recibir llamadas para regresar al modelaje y aparecer con marcas como J. Crew y The Row.

Isabella Rossellini (1952)

La hija del director de cine Roberto Rossellini y la actriz Ingrid Bergman es conocida por sus trabajos como actriz y modelo. Durante años fue imagen de la firma francesa Lancôme ¿Será el uso de estas cremas el secreto de su belleza?

Recientemente ha estado ocupada haciendo la serie de televisión Julia, y su tiempo libre lo pasa en la granja. Su vida es todo menos aburrida, incluso en el 2019 decidió volver a las aulas para estudiar una maestría en comportamiento animal.

Iris Apfel (1921)

Liderando la lista de mujeres que siguen vigentes en el mundo de la moda está Iris Apfel, quien a sus 100 años tiene una agencia que la representa, pues todavía recibe llamados para ser imagen de marcas.

Sus millones de seguidores en redes sociales la colocan fácilmente en la categoría de influencer; sin embargo, no inició como modelo, sino como correctora de ortografía en Women's Wear Daily, luego como diseñadora de interiores, un área en la que trabajó para nueve Presidentes de la Casa Blanca.