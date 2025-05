Jennifer Lopez encanta con vestido de cuadros vichy

El domingo 11 de mayo se celebró el Día de las Madres en Estados Unidos y Jennifer Lopez compartió un post en Instagram para felicitar a todas las mamás en esta fecha especial, posando cerca de flores y de una fotografía de sus gemelos, Emme y Max.

La cantante de origen latino impactó con un look perfecto para la temporada primavera-verano 2025 desde República Dominicana, el cual tiene como protagonista el clásico estampado de cuadros vichy, también conocido como "gingham".

Un estampado de cuadros popular

Es conocido como "Vichy" porque era muy usado en la mantelería del siglo XVII en la región francesa con ese nombre; posteriormente, fue empleado en la vestimenta de personas que trabajaban en el campo. En la moda más actual hay referencias en diferentes etapas.

Judy Garland lució un vestido de cuadros vichy en la película "El mago de Oz" en 1939 y popularizó el print. En 1959, la actriz Brigitte Bardot usó un vestido de novia con este tipo de cuadros, en rosa y blanco.

Una referencia un poco más cercana es la de la princesa Diana luciendo unos pantalones con este patrón en rosa, a mediados de los ochenta. Y no fue esta la única vez que vistió prendas "gingham".

El estampado encaja muy bien en looks de estilos clásico, romántico y hasta "preppy". Es delicado, femenino y sofisticado.

Jennifer Lopez luce el vestido ideal para el verano

Jennifer Lopez nos muestra que el vestido de cuadros vichy es una de las mejores apuestas para la primavera y el verano este año. Aunque el print también está presente en blusas y faldas de colecciones recientes en tiendas, así como en trajes de baño y complementos como accesorios para el pelo y bolsos.

JLo luce un vestido midi de lino, con parte superior estilo corset y falda en A; el diseño tiene escote cuadrado y tirantes gruesos, zona en la que destaca un delicado ribete de encaje blanco. El tono en rosa claro expresa romanticismo y dulzura. La prenda es de The Reformation (no está disponible en este estampado actualmente).

La cantante de "On the Floor" sumó un par de accesorios de rafia muy chic a su look veraniego, de la firma de lujo Dior: un sombrero de la colección primavera-verano 2020, y un bolso con flores en 3D.

Dónde comprar un vestido de cuadros vichy

En Zara, encontramos un bonito vestido azul con la parte superior en tejido conocido como "nido de abeja". El modelo con cuello en V de color rosa es de la tienda online Cider.

Si prefieres otros tonos más intensos y oscuros, en Bimba y Lola hay un vestido de cuadros vichy moderno en verde fluorescente, mientras que en Mango tienen este diseño con cuadros negros.