Golpe de millonario

Ciudad de México

El actor Michael B. Jordan, estrella de la franquicia "Creed", estrelló su Ferrari azul, valuado en poco más de medio millón de dólares, contra un auto estacionado en las calles de Los Ángeles este sábado por la noche.

De acuerdo con informes de TMZ, el también productor y modelo chocó contra un Kia que se encontraba parado en una de las avenidas principales de la ciudad, alrededor de las 23:30 del sábado, hora local.

Reportes de la policía angelina indican que no hubo heridos y en el auto de Jordan no había signos de drogas o alcohol; sin embargo, la causa del accidente no fue revelada.

Varias fotos y videos de noticiarios dan cuenta del duro golpe que recibió el auto del actor, quien es un ávido coleccionista de coches caros y clásicos.

Y aunque Jordan mantuvo un perfil muy discreto durante el altercado y su interacción con la policía, se reveló oficialmente que el auto estaba registrado a su nombre. Al final, el actor completó un informe policial en línea.

El amor de Michael B. Jordan por los autos, en especial los de carreras, es bien sabido, pues hace unos meses adquirió una participación importante en Alpine Racing, de la F1, junto a Ryan Reynolds.