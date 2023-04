Millie Bobby Brown se compromete con su novio

En una de las instantáneas, la actriz de "Stranger Things" luce un enorme anillo y una gran sonrisa, ambos aparecen en la playa abrazados y felices.

La intérprete de "Eleven" escribió un fragmento de la canción "Lover", de Taylor Swift: "I've loved you three summers now, honey, I want 'em all", lo que se traduce como: "Te he amado tres veranos ahora, cariño, los quiero todos".