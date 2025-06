Prohibió Disney a Miley cantar canciones de 'Hannah Montana'

La cantante Miley Cyrus reveló que durante más de una década no tuvo autorización para interpretar ninguna de las canciones que popularizó como Hannah Montana, luego de salir de Disney Channel en 2011.

"Después de dejar Disney, no me permitieron interpretar la música de Hannah Montana", dijo en el pódcast The Ringer de Spotify. "Aún así era triste saber que esas canciones tenían mi voz, mi cara, y no me permitían cantarlas".

La cantante explicó que, aunque no tenía intención de mezclar esos temas con su música posterior como "We Can't Stop" o "Wrecking Ball", fue doloroso saber que las canciones tenían su voz y su imagen, pero no podía cantarlas.

"No es que quisiera hacerlo; es decir, interpretar 'The Best of Both Worlds' entre 'We Can't Stop' y 'Wrecking Ball' no habría tenido mucho sentido. Aún así era triste saber que esas canciones tenían mi voz, mi cara, y no me permitían cantarlas".

La situación cambió recientemente, cuando la cantante fue nombrada Leyenda de Disney en el evento D23 de 2024. A partir de entonces, recibió permiso para volver a interpretar el catálogo de Hannah Montana, algo que describió como "bastante genial".

La serie, emitida entre 2006 y 2011, convirtió a Cyrus en un ícono juvenil gracias a su personaje Miley Stewart, una adolescente con una doble vida como estrella pop. El elenco incluyó a Emily Osment, Mitchel Musso, Moisés Arias, Jason Earles y su padre, Billy Ray Cyrus.

Hoy, con una carrera consolidada y varios hits globales, Miley se prepara para lanzar Something Beautiful, un álbum visual de 55 minutos que llegará a los cines el 12 de junio. Durante su estreno, la cantante rindió homenaje a mujeres como Tina Turner y Donna Summer.

"Ellas allanaron el camino que estoy recorriendo. Este es mi camino, pero ya me han derribado todas las puertas", expresó.