Mentía sobre uso de drogas

Miley Cyrus solía ocultarle a su contador el dinero que gastaba en drogas, situación que con el paso del tiempo le pesó debido a que no quería aceptar que tenía una adicción, según reveló en un episodio del podcast Every Single Album de The Ringer.

"Las drogas eran el gasto más grande, y para ocultárselas a mi contador, las llamábamos ´ropa vintage´", dijo Cyrus al hablar de su álbum de 2015, Miley Cyrus & Her Dead Petz. "Y entonces recibía estos cheques. Eso pasa todo el tiempo durante las giras".

Afortunadamente, según la cantautora, esa etapa ya quedó atrás y actualmente trata de mantenerse sobria y sin mentirle a su equipo de trabajo.