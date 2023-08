Descarta Mijares romance con su ex

Sonriente y con buen humor, el cantante Manuel Mijares aclaró que a pesar del deseo de la gente y las muestras de cariño que él y Lucero tienen en el escenario, no han retomado su relación de pareja.

RESPONDE A RUMORES

“Nos queremos mucho, pero creo que así estamos bien (divorciados); yo ni me he atrevido a preguntarle cómo está su tema (en lo sentimental), es cosa de ella; cuando nos vemos para cantar no se toca el tema, yo la veo a ella muy contenta, tranquila, es como una pirinola en el escenario, no para”, dijo Mijares.

