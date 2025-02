A los escenario: Por llegar a México

Miguel Bosé está más alerta, feliz y motivado que nunca, y regresa con el Importante Tour 2025-2026, que inicia la próxima semana en Querétaro.

El español de 68 años, radicado en Ciudad de México hace casi ocho, afirmó en conferencia de prensa que, tras la vorágine de vivencias que experimentó en los últimos años y desbalanceos profesionales y personales, está más listo que nunca para volver a los escenarios.

"Decir que hacer de nuevo una gira se convirtió en la cosa más importante de mi vida", afirmó el intérprete de "Amante Bandido" y "Duende".





OCHO AÑOS DE AUSENCIA

En los estudios al Sur de la Ciudad, donde ensaya el show que lo regresa a los escenarios después de ocho años de ausencia, el pionero del pop dance en español aseguró que ha recuperado la voz.

"Pregúntale a un futbolista, cuando se le rompen los ligamentos, ¿cómo se siente? Pregúntele a un leñador que acaba de perder con una sierra una mano, ¿cómo se siente?

"¡Crees que todo se acabó! Pero no, hay soluciones. Con el tiempo, las cosas que se deshacen no se arreglan en cinco minutos ni en seis meses. Cualquier daño físico tiene una parte espiritual y emocional, son muchas partes que hay que entender. Darle tiempo al tiempo. Es como el ayuno para las enfermedades, se curan, uno a uno. Desde que desapareció la medicina holística, dicen que no, y sí, hay que comer un caldito de pollo", expresó entre abrumado y contrariado por la pregunta, aclarando que no hubo una persona como tal que lo ayudaran con sus problemas en las cuerdas vocales, sino que fueron una serie de factores en conjunto.

Tal como lo ha hecho en sus giras pasadas, Bosé es el director artístico y productor de su espectáculo, cuya primera parada será el 27 de febrero en el Centro de Congresos de Querétaro, y luego irá a Aguascalientes, Mérida y Puebla.

SIN INVITADOS

Aunque no anunció nuevas canciones, sí aclaró que su show constará de los éxitos más relevantes de su carrera y no tendrá invitados.

Externó su sentir respecto a su forma de retomar su faceta interpretativa en los escenarios.

"Tenía preocupaciones como todos, pero es como andar en bicicleta, vuelves a andar. Es como en la vida, no se quita nunca; pero vivimos en el ahora y es la actitud de ahora. Es una actitud mucho más sólida, me he quitado todos los rencores, todos los dolores. Del dolor no se aprende nada. Esa gente que dice ´hay que sufrir´, no, para nada, que sufra el idiota. El dolor y el sufrimiento solo traen cosas, pero no es bueno ni malo, no se aprende, enseña".

AL AUDITORIO

Miguel Bosé, una de las estrellas más representativas del pop de los ochentas y noventas, actuará el 14 y 15 de marzo en el Auditorio Nacional y el 20 y 27 en Monterrey y Guadalajara, respectivamente.

Con "Si Tú No Vuelves", "Aire Soy", "Olvídame Tú", "Amiga" y "Como Un Lobo" como algunas de sus creaciones más conocidas, el astro de la cultura pop aseguró sentirse revitalizado por crear el espectáculo y retomar su vida ante los reflectores.