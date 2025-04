Acepta su error: Sale de Big Brother

El actor Mickey Rourke aceptó abandonar el reality show Celebrity Big Brother, filmado actualmente en Londres, Inglaterra, luego de usar lenguaje inapropiado y varios "casos de comportamiento inaceptable", según informó Rolling Stone.

El nominado al Óscar, de 72 años, presuntamente utilizó un comportamiento y un lenguaje considerados "amenazantes y agresivos" hacia su compañero, el presentador Chris Hughes, aunque no hubo ningún altercado físico entre ambos.

Hace apenas unos días, la estrella de Barfly y El Luchador ya había recibido una advertencia formal de la producción del reality por "lenguaje y comportamiento inaceptables" dirigidos a otra compañera de piso, la cantante JoJo Siwa.

SEÑALADO DE HOMOFÓBICO

Siwa acusó a Rourke de ser una persona homofóbica por decir que "iba a expulsar a la lesbiana" y por hacer otros comentarios sobre su sexualidad. Hughes, de 32 años, consoló a Siwa, de 21, tras las polémicas palabras de Rourke.

"Mickey Rourke ha accedido a abandonar la casa de Celebrity Big Brother esta noche tras una conversación con la producción sobre el uso de lenguaje inapropiado y otros casos de comportamiento inaceptable", señaló un vocero del programa en un comunicado. El histrión ingresó al reality el lunes pasado junto a Siwa, Hughes y otras 10 celebridades.

SE DISCULPA

Pese al altercado con Siwa y luego de que recibiera la llamada de atención, el actor se disculpó frente a las cámaras con la joven cantante y personalidad de las redes sociales.

"Me disculpo. No tengo malas intenciones; solo estoy diciendo tonterías. No me lo estaba tomando tan en serio. No tenía malas intenciones, y si las tenía, lo siento", señaló Rourke cuando fue interrogado por la producción.

"Quiero disculparme. Tengo la costumbre de ser irascible. Y no es mi intención. Lo siento de verdad. Si no lo fuera, no te lo diría", añadió después dentro de la casa, al hablar directamente con Siwa, quien agradeció y aceptó sus disculpas.

Esta misma semana, luego de la polémica en el reality, la actriz Bella Thorne reveló que Rourke la había agredido en repetidas ocasiones en los genitales durante el rodaje de una escena en la película La Carta, de 2020.

