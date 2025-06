Enfrenta el melasma

A Michelle Salas, hija de Luis Miguel, la vemos posar con una piel radiante. Sin embargo, esa apariencia no es fácil de conseguir pues reveló que ha tenido que esforzarse más de lo que muchos imaginan, ya que desde hace un tiempo enfrenta una condición cutánea.

A través de su cuenta de Instagram, Michelle confesó que este problema la ha llevado a visitar con frecuencia a especialistas.

En la misma red social, explicó que el melasma afecta su rostro y que, aunque ha intentado tratarlo, no es algo fácil de eliminar.

“Desde hace un par de años me empezaron a salir manchas por el sol y, la verdad, ha sido súper frustrante, porque no es algo que se quite por completo”, escribió.

“La verdad sí se puede mantener bajo control con constancia y el tratamiento adecuado”, añadió. Michelle también mencionó que desde hace semanas trabaja en un “plan de ataque” junto a su dermatóloga para mantener la afección controlada.

Según el Manual MSD, el melasma se manifiesta como placas marrón oscuro en zonas expuestas al sol, especialmente el rostro. Esta hiperpigmentación suele deberse a una producción excesiva de melanina, sustancia generada por los melanocitos.