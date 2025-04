Cambia de look

La modelo y empresaria mexicana, Michelle Salas, es un referente de estilo. Suele usar prendas clásicas y en tendencia de una manera única, además, viste las marcas de lujo más destacadas del momento.

Esta vez sorprendió a sus seguidores en Instagram con un cambio de look. Salas compartió historias desde el salón de belleza, donde le tiñeron el cabello con un tono en tendencia. Expresó: "Llevo años que no me hacía este color, y la verdad es que no me había atrevido... Estoy demasiado contenta".

En sus redes sociales escribió: "Blonde era: archived", así que deja el estilo rubio en el pasado, al menos por una etapa. A su vez, cuando mostró el resultado, comentó que seguramente el nuevo color se irá aclarando con las lavadas y van a ir saliendo algunos highlights.