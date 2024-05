Michelle Salas deslumbra en Cannes

Ciudad de México

Michelle Salas es una referencia en moda. Suele lucir hermosas prendas de ropa y combinaciones de firmas de lujo que pueden marcar una guía segura al momento de vestir, sobre todo entre sus seguidoras de estilo clásico. Esta vez, deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes.

Pero su atuendo no fue lo único que llamó la atención. La modelo mexicana, quien no suele arriesgar demasiado con su pelo, sorprendió con un nuevo look: llevó el cabello XL, peinado con ondas de sirena, una apuesta elegante y chic ideal para eventos especiales en verano.

DA DETALLES

Michelle Salas compartió con sus seguidores el momento en que la estaban maquillando y peinando para asistir a la proyección de Le Comte De Monte-Cristo (El Conde de Montecristo), filme dirigido por Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patellière, en Cannes. Les expresó que verían algo diferente en su look.

¿El resultado? Un peinado con cabello XL espectacular, creado por Jorge Buccio. Con una cuidada aplicación de extensiones, sumaron varios centímetros a su melena rubia. Aunque su pelo actualmente no es corto y sobrepasa los hombros, se notó este bonito cambio para la ocasión especial.

El acento refrescante y, a la vez, romántico y elegante, fueron las ondas de sirena que aportan volumen al cabello y un toque innovador. Además, el juego de tonalidades enriqueció su peinado, con rubios que se fueron aclarando hacia las puntas.

ELEGANTE VESTIDO

Michelle lució fabulosa con un vestido en tono blanco crema, con lentejuelas que dan a la pieza un brillo sutil. Es de silueta columna, realzada en la cintura, y con escote de hombros descubiertos, conocido también como off the shoulder. La prenda es de la firma Fjolla Nila.

La modelo completó su look con sandalias de tiras en tono nude y con joyería.

VEn el post que publicó hoy sobre su presencia en Cannes, compartió un emotivo mensaje: “Celebrando el cine por cuarta vez en Cannes 2024 (La última foto que les comparto tiene un valor sentimental infinito para mí. Un logro en representación de México en Cannes en el año 1961 de mi bisabuela Silvia Pinal por la película Viridiana, de Luis Buñuel. La inspiración máxima para seguir representando su legado)”.

ESPECTACULAR

Michelle Salas asistió a la proyección de Le Comte De Monte-Cristo (El Conde de Montecristo), filme dirigido por Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patellière, en Cannes, con un peinado con cabello XL espectacular, creado por Jorge Buccio y un vestido de firma Fjolla Nila.