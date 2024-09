Conducirá Michelle Rodríguez los Premios Ariel 66

Michelle Rodríguez, nominada por primera vez a los Premios Ariel en 2021 por su coactuación en la película Te Llevo Conmigo, será la anfitriona de la 66 edición de la premiación, que se celebrará este sábado en el Teatro Degollado de Guadalajara.

"Estoy muy emocionada, honrada y contenta por varias razones. Primero, me llena de ilusión que reconozcan mi trabajo de esta manera y que confíen en mí para liderar esta ceremonia. Además, me alegra mucho que me acompañen grandes colegas en el evento", dijo Rodríguez en entrevista.

La actriz y comediante mexicana cuenta con experiencia en la conducción de premiaciones, ya que ha liderado ceremonias como Los Metro y los Premios TVyNovelas, además de varios programas de televisión como La Cagué y Faisy Nights. La invitación para presentar los Premios Ariel llegó directamente por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), organizadora de los galardones que reconocen la excelencia artística y técnica de la industria cinematográfica mexicana.

"Me contactaron para platicar sobre mi participación en la ceremonia. Hace dos años presenté un premio, lo cual me emocionó mucho, así que cuando me dijeron que sería la anfitriona principal, mi corazón dio un salto. Ya he conducido eventos de televisión y teatro, y ahora es el turno del cine, lo cual me hace muy feliz", compartió la artista multidisciplinaria.

Rodríguez colabora con el equipo creativo de la gala en los preparativos para su conducción, con el objetivo de que la ceremonia resulte divertida y refleje la cercanía entre los miembros de la industria del cine nacional.

"Somos una industria muy grande y aunque no todos nos conocemos personalmente, nuestro trabajo nos une. Creo que lo importante es acercarnos para que el público también se sienta cercano a todo lo que se está haciendo en cine en nuestro País. Me parece que la ceremonia será divertida, cercana y seguramente muy feliz, ya que hay muchas estrellas nominadas", afirmó.

Aunque no reveló los nombres ni la cantidad de personas que la acompañarán como presentadores, la actriz, conocida por sus papeles en películas como Mirreyes vs Godínez, Guerra de Likes y Juntos pero no Revueltos, aseguró que estas participaciones enriquecerán la gala.

"Formaremos un equipo de presentadores; yo llevaré la voz principal, como el hilo conductor, y a partir de ahí se sumarán las participaciones de grandes compañeros para enriquecer esta ceremonia. Nos encargaremos de entregar los premios, presentar los números y, como siempre en las conducciones, compartir un toque de comedia y reflexionar sobre lo que celebramos en esta ocasión", expresó la originaria de Xochimilco, Ciudad de México.

La próxima entrega de los Premios Ariel, que se celebran desde 1946, se llevará a cabo por segunda ocasión en Jalisco. A diferencia del año pasado, la producción no sólo se transmitirá a nivel estatal y nacional, sino que, por primera vez, se podrá ver en vivo en otros países gracias a su difusión a través del canal TNT y la plataforma de streaming Max, además de Jalisco TV y Canal 22 en México, que también estarán presentes.

"La estructura de la ceremonia cambiará un poco; queremos que sea más ligera en cuanto al ambiente, para que resulte mucho más cercana al público. Siempre ha sido televisada, pero ahora, con una mayor apertura, buscamos alcanzar una audiencia más amplia y acercarnos con nuestros discursos y un poco con comedia.

"Es abrir los brazos para que el mundo nos vea y nos abrace también", agregó Rodríguez sobre la velada, en la que debutarán los cortes comerciales.

La 66 entrega de los Premios Ariel se llevará a cabo el sábado 7 de septiembre a partir de las 19:00 horas.