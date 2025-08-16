Diego Luna revivirá Mundial México 86

A un año de un nuevo Mundial de Futbol en México, Diego Luna ha estado dando vida a lo ocurrido hace cuatro décadas, cuando la llamada Copa del Mundo pasó de Colombia a tierras nacionales, ante la sorpresa de todos.

"México 86" ha sido dada a conocer esta mañana por Netflix, compañía streaming que se encuentra detrás de la nueva aventura cinematográfica del charolastra y héroe de "Star Wars", donde está bajo las órdenes de Gabriel Ripstein ("Mentiras" y "Un extraño enemigo").

Fue en 1983 cuando la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) decidió retirar la sede a Colombia, país que lo tenía designado desde 1974, pero que no cumplió con las peticiones expresas como estadios de primer nivel, además de estar pasando por una crisis económica.

Fue entonces que Joao Havelange, entonces presidente de la FIFA, puso la sede al mejor postor en 1983. Se cuenta que mientras Henry Kissinger, un alto político estadounidense, tendía lazos y asociaciones para lograrlo para EU, el mexicano Guillermo Cañedo, entonces vicepresidente de la Federación y con buena relación con Televisa, comenzó a tejer sus hilos para conseguir la sede, como finalmente ocurrió.

Netflix no reveló por ahora el nombre de los personajes, limitándose a informar que "México 86" es una cinta permeada de sátira y humor negro.

"Relata la apuesta descabellada con la que México, con audacia, logró quedarse con la sede del Mundial de 1986, una hazaña posible solo gracias al puro ingenio mexicano", se lee en un comunicado.

El largometraje forma parte de las nuevas producciones que la compañía ha dado a conocer este viernes, para coincidir con la conmemoración del Día del Cine Mexicano.

Entre las nuevas apuestas destaca la versión fílmica de la novela Aura, original de Carlos Fuentes, que estará bajo la dirección de Alonso Ruizpalacios ("Güeros" y "La cocina") y la producción de Stacy Perskie ("Pedro Páramo"), aún sin elenco confirmado.

La novela sigue a un joven historiador quien solicita empleo a la viuda de un general, para ordenar y terminar de redactar las memorias del difunto marido. El problema inicia cuando llega la sobrina de la mujer.

También está "Contra el huracán", protagonizada por Benny Emmanuel, Kristyan Ferrer, Mónica del Carmen, la cual se situará durante el embate del huracán Otis, categoría 5, frente a las costas de Acapulco.

En tanto Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas encabezarán el reparto de "La hora de los valientes".



