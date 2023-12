Blackpink: cuándo ver su concierto de realidad virtual con Meta

CIUDAD DE MÉXICO

La agrupación surcoreana conformada por Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé estrenará el próximo 26 de diciembre un concierto virtual llamado BLACKPINK: A VR Encore, el cual realizaron en asociación con Meta, compañía de Mark Zuckerberg.

En este concierto, los fanáticos tendrán un asiento exclusivo de forma virtual para disfrutar los grandes éxitos del girlgroup, tales como "How You Like That", "Shut Down" y "Pink Venom".

El BLACKPINK: A VR Encore será el primer concierto de la agrupación en realidad aumentada. Aquí los fanáticos podrán disfrutar de sus éxitos reviviendo el último espectáculo que dio la agrupación en el Gocheok Sky Dome de Seúl como parte de su gira Born Pink.

A través de un comunicado se dio a conocer el evento "filmar nuestro próximo concierto de realidad virtual en el corazón de Seúl ha añadido una capa extra de magia a este proyecto. Es donde empezó todo para nosotros, y poder compartir esta experiencia única con nuestros fans de todo el mundo se siente increíblemente especial".

Además, Blackpink en exclusiva con Billboard afirmó, "estamos encantadas de abrazar el dinámico mundo de la RV porque nos permite llegar a un público global aún más amplio y compartir nuestra música de una forma totalmente nueva y envolvente".

De acuerdo con el sitio oficial de Meta, el evento se llevará a cabo el 26 de diciembre, un día después de navidad, a las 19:00 horas tiempo del centro de México. Para disfrutarlo, los usuarios deben estar suscritos a Meta Horizon y contar con la app para celulares de Meta Quest.

Una vez que confirmen su asistencia al evento, solo tendrán que esperar el día del concierto para disfrutarlo. Además, vale la pena señalar que el concierto contará con repeticiones durante el mes en Meta Horizon Worlds, por lo que podrás verlo más de una vez.

Después del anuncio del evento Vishal Shah, vicepresidente de Metaverse en Meta, declaró, "artistas como Blackpink están transformando la forma en que los fans de la música experimentan las actuaciones y conectan con sus artistas favoritos".