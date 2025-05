Alexander Acha revela el estado de salud de su mamá: "No está bien"

Uno de los lazos más sólidos es el que ha formado la familia de Emmanuel y Mercedes Alemán. Junto a sus hijos; Alexander, Giovanna y Martinique Acha, el cantante y la filántropa han construido un vínculo entrañable, cimentado en el amor y el apoyo mutuo.

Sin embargo, la familia podría estar atravesando un momento difícil, ya que Mercedes Alemán, esposa de Emmanuel, enfrenta problemas de salud, según lo dio a conocer su hijo Alexander Acha.

Durante la semifinal del programa "Juego de Voces" en el que participan junto a su papá Emmanuel, el cantante abrió su corazón frente a las cámaras para hablar sobre la salud de su mamá.

Aunque no reveló públicamente el diagnóstico de su salud, Alexander confesó que Mercedes Alemán enfrenta una enfermedad que "se las ha ido arrebatando poco a poco".

Debido a que recientemente se celebró el Día de las Madres, la dinámica reunió a Emmanuel y a su hijo para interpretar una canción, aunque el cantante también recibió la visita inesperada de su hija Giovanna.

"Ayer fue Día de las Madres, definitivamente una fecha muy especial y muy sensible para nosotros. Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida no está bien. Desde hace tiempo una enfermedad nos las ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado, acariciarnos, aunque esa luz en sus ojos, cuando nos mira, sigue intacta", dijo Alexander a su papá.

Otra de las apariciones especiales de la noche fue cuando se proyectó un video de Martinique, la hija menor de Emmanuel, quien dedicó unas palabras a su papá. "El matrimonio de mis padres es la escuela de amor más grande que he tenido. Realmente son un ejemplo de amor genuino, de lo que es entregarte al otro", expresó.

Durante el programa, papá e hijo se unieron a Giovanna Acha para rendirle un tributo a Mercedes a través de la música. En el escenario interpretaron 'Bella', una canción que Emmanuel escribió hace años como una declaración de amor a su esposa.

Durante dicho momento, Alexander habló del papel fundamental que su mamá ha tenido en la formación y fortaleza emocional de la familia. También reconoció la devoción con la que Emmanuel cuida de ella: "A pesar de todo, sigues tratándola como una reina. Ese es el mejor ejemplo de lo que significa amar".

Sin embargo, el momento cumbre fue cuando Mercedes Alemán apareció en video mientras saludaba a la pantalla, una escena que conmovió completamente a Emmanuel y a sus hijos Alexander y Giovanna Acha.

Mercedes Alemán, quien ha mantenido un perfil discreto frente a los reflectores, se encuentra casada con Emmanuel desde 1981. Durante su matrimonio, ambos han conformado una bonita familia junto a Giovanna, Martinique y Alexander Acha.

Mercedes también ha sido durante años directora de la Fundación Hombre Naturaleza, desde donde impulsa acciones para crear conciencia ambiental.

Aunque no se han ofrecido detalles sobre la enfermedad que enfrenta Mercedes Alemán, tanto Emmanuel como sus hijos Giovanna, Martinique y Alexander Acha, destacaron que el amor en ella no ha cambiado, y que sigue teniendo el brillo en su mirada y una fortaleza inquebrantable.