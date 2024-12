Daniela Luján y Christian Chávez protagonizan 'Mentiras'

Por: Agencia Reforma

Noviembre 29, 2024 - 10:28 p.m.

Doble elenco y por lo tanto doble diversión es lo que vivirán los tapatíos con Mentiras, El Mentiverso, la puesta en escena que reúne cinco mujeres y cinco drag queen.

Este espectáculo, que mañana ofrecerá dos funciones en la Ciudad, está encabezado por Daniela Luján y el RBD Christian Chávez.

El show sigue la historia de amor que se centra en un misterioso asesinato, varias mujeres, una visitante y un galán confundido. Dicho relato tiene tintes de humor entrelazados con la nostalgia de la música más sonada de los años 80.

"Es loquísimo y padrísimo, porque El Mentiverso es una combinación de la versión de Mentiras, El Musical, y MentiDrags, entonces es ver las dos versiones.

"Los dos elencos nos vamos combinando las actuaciones y dando forma al espectáculo que está súper divertido tanto para el público como para nosotros; no saben, detrás del escenario nos volvemos locos, porque de pronto es: 'córrele, entras por allá' y luego otro: 'no, pero esto no me tocaba', 'no importa corre'. De verdad que Guadalajara lo va a gozar mucho", platicó Daniela Luján.

La actriz y cantante de 36 años interpreta a Dulce, mientras que Christian Chávez realiza el rol de Emmanuel, el amor en discordia.

Entre los artistas drag se encuentran Jeery Velázquez y Fer Soberanes, en tanto, en el elenco femenino también están Jimena Cornejo y Lorena Vignau.

A raíz del éxito de Mentiras, El Musical, obra original de José Manuel López Velarde que lleva ya 15 años vigente, el escritor y productor ideó otras versiones del espectáculo como MentiDrags.

Se trata de la misma historia, solo que todos los personajes son interpretados por actores caracterizados como drag, cuya peculiaridad es la extroversión con lo exagerado en el diseño de imagen, el maquillaje, los vestidos, las pelucas y los brillos.

Mentiras, El Concierto, es otra versión, donde la audiencia solo puede ver a los personajes de la historia interpretando los éxitos de los 80, sin la historia teatral, y Mentiras el Mentiverso es la interpretación más actual.

VETE AL TEATRO:

¿Qué?

Mentiras, El Mentiverso.

¿Cuándo?

30 de noviembre, a las 17:00 y 21:00 hrs.

¿Dónde?

Teatro Galerías, en Av. Lapislázuli 3445, en Zapopan.

¿Cuánto cuesta?

De 650 a mil 600 pesos, en taquillas del teatro y boletia.com.