Gloria Trevi emociona a Monterrey con su concierto en Domo Care

A Gloria Trevi se le fue la luz en pleno escenario del Domo Care al filo de la madrugada y su raza regia salió al quite por ella.

Fue durante uno de los temas más representativos de la cantante de 57 años como lo es "Pelo Suelto" que se presentó la falla en el audio, afectando el sonido de su micrófono y sin percatarse de lo que pasaba, la regia siguió con el tema respaldada por el coro de sus paisanos que retumbó en el recinto ubicado en la Expo Guadalupe.

Sólo la batería se escuchó en ese momento, al filo de las 0:10 horas de hoy, pero Gloria orquestó un canto más poderoso de sus fans para que no bajara el ánimo de su fiesta.

La falla duró un par de minutos, después la intérprete siguió con la misma melodía e invitó al centro del redondel a cuatro minis Trevis, niñas que pese al horario nocturno del evento llegaron con la pila bien puesta para imitar a la artista.

Antes de finalizar la melodía un menor de edad también saltó al escenario dejándose llevar por el fanatismo. Él también siguió los pasos de baile que marcó la estrella de la noche. Al final de esta larga versión de "Pelo Suelto" ya eran seis niñas y un niño junto a Gloria.

"Aquí se puso mejor, verdad raza, porque se nos fue la luz y no sonaba el micrófono, pero sonaron nuestras gargantas", dijo la cantante al hablar de la falla."¡Qué chingón cantó Monterrey a capella 'Pelo Suelto!", expresó efusiva.

Año con año Trevi no falla a su cita con su raza regia en el Domo; "El Vuelo" de anoche inició a las 22:47 horas justamente con este nuevo sencillo que sus admiradores corearon.

Siete músicos, siete bailarines y dos coristas fue el team que arropó a Gloria en el show en el que se mostró atrevida, apasionada, rebelde, efusiva, audaz, pero también sensible y divertida.

Sorprendió al trepar al anillo del redondel como en los viejos tiempos, y recorrer el escenario 360.

Casi todas las canciones que interpretó fueron de su autoría, excepto "Como Yo Te Amo" de Raphael, que sonó al inicio de la Trevi-velada.

"Ya llegó el momento de echar relajo, porque ya nos declaramos el amor, ya empezó este vuelo sin escalas al desmadre", anticipó.

Le puso ritmo a su noche con "Pruébamelo", "Me Río de Ti", "Ábranse Perras" y "Medusa", tema en el que su equipo de bailarines la cargó.

El sonido dance del concierto sonó en "Habla Blah Blah" y la música disco de los 80 puso a todos a bailar con "Gloria", la versión que hace del éxito de Laura Branigan.

Las infalibles de todos los tiempos: "Dr Psiquiatra", "Con los Ojos Cerrados" y "El Recuento de los Daños" emocionaron a tope.

También las melodías que marcaron el resurgimiento de la regia en los escenarios tras el fuerte escándalo que enfrentó fueron incluidas: "Cinco Minutos", "El Favor de la Soledad",

"No Querías Lastimarme", "Vestida de Azúcar" y "Todos me Miran".

Trevi no dejó el redondel sin pronunciarse en pro de la unión en tiempos de discriminación y guerras.

"Me han llegado rumores por ahí de gente que dice que yo uso a la comunidad, pues yo te uso y tú me usas, y nos besamos y nos amamos, y nadie nos va a cambiar", dijo la regia con una bandera del arcoíris en mano.

"Tú tuviste compasión de mí cuando todos los demás me dieron la espalda. Así que la comunidad gay y los straights nos convertimos en gays por esta lucha de libertad", agregó Gloria levantando el símbolo LGBT.

"En una época en la que se habla de guerras, nosotros nos hablamos de amor. En una época en la que se habla de discriminación, de división, nosotros hablamos de unión. No sé cuántas veces más me voy a caer, o me van a tirar, pero todas esas veces me voy a levantar", agregó antes de cantar "Todos Me Miran".

Con un lleno total y las emociones desbordadas de su público, Trevi tuvo así el primero de los dos conciertos que dará en el Domo Care.

La siguiente fecha es el miércoles 25 de junio.