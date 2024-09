Alicia Villarreal y su familia ante una crisis matrimonial

'Melenie Carmona junto a su madre Alicia Villareal, que enfrenta una crisis matrimonial en Ciudad de México SUN. Alicia Villarreal confirmó a inicios de agosto que su matrimonio con el productor Cruz Martínez está atravesando una crisis. Su declaración surgió después de que comenzaran a circular especulaciones sobre una posible separación, motivadas por la aparición de varias fotografías del miembro de Kumbia Kings, en un bar junto a una joven, también cantante, y de la misma edad que su hijastra Melenie Carmona.

Aunque la intérprete de "Te quedó grande la Yegua" admitió en entrevista con "De Primera Mano" estar profundamente dolida por la situación, ya que hasta ese momento no había podido aclarar las cosas con Martínez, manifestó sentirse lista para enfrentar cualquier cosa que sucediera en su relación, destacando que ambos son adultos y que ella se considera una mujer madura. Asimismo, confesaría a Gustavo Adolfo Infante su decisión de no regresar con el músico, puesto que esta no sería la primera vez que se enteraba de un engaño.

NO TOCA EL TEMA.

Desde entonces, Alicia no ha vuelto a tocar el tema. Sin embargo, ahora fue su hija Melenie, de 25 años, quien compartió cómo están enfrentando el proceso en familia. "Pues bien, estamos tranquilos en casa. La verdad, es una situación sobre la que no tengo tanta información ni necesidad de hablar mucho, pero sí, siempre apoyando a mi mamá, obviamente", dijo la exparticipante de "Juego de Voces" a "Ventaneando."

Carmona, fruto de la relación anterior de Alicia con el actor Arturo Carmona, mencionó que por el momento su padrastro y su madre no han convivido debido a compromisos profesionales.

AL MARGEN.



"Mi mamá ahorita está trabajando, echándole ganas como siempre, y todos estamos bien. Ambos han estado viajando mucho, trabajando fuera de la ciudad, gracias a Dios", añadió.

Melenie se mantuvo al margen de la crisis de pareja entre la intérprete y el músico sin confirmar ni negar las especulaciones sobre la infidelidad. "La verdad, no sé, no tengo tanta información como para poder dar un punto de vista ni nada, pero pues ya sabremos con el tiempo", externó.

Por su parte, Arturo Carmona tampoco ha dado detalles al respecto. Hace unas semanas, cuando se le preguntó si sabía si Alicia planeaba divorciarse de Martínez, el artista evadió el tema, concluyendo que, de ser así, no le correspondía a él hablar al respecto.'