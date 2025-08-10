Cortes de cabello modernos para mujeres con canas

Lucir una melena con canas ya no es símbolo de descuido. En la actualidad, son sinónimo de seguridad, libertad y elegancia. Cada vez más mujeres optan por dejar de ocultarlas, si quieres rejuvenecer tu look, aquí te mostramos cortes de cabello modernos, ideales para cualquier edad y tipo de rostro.

¿Cuál es el corte ideal para melenas con muchas canas?

Corte bob

El corte bob es la elección perfecta para esta temporada. Este corte, que se luce cerca de la mandíbula suaviza las facciones y da un aire fresco y natural a las canas. Además:

Estiliza el cuello y favorece en rostros redondos y ovalados.

No necesita mantenimiento constante.

Se puede llevar con flequillo recto (consulta con tu estilista si te quedaría bien) o abierto.

Capas largas

Wella Professionals recomienda este corte de cabello para quienes no quieren renunciar al largo. Las capas dan movimiento y volumen. Puedes lucir un fleco largo y peinarlo con raya en medio o de lado.

Long bob

Es una versión más larga que el clásico corte bob, puede llegar justo sobre los hombros. Es también ideal para quienes no desean llevar el pelo muy corto.

Según L´Oréal Paris, los cortes long bob aportan sofisticación y estructura. Va bien en todo tipo de rostros.

Corte pixie

Cómodo, moderno y muy favorecedor. Ideal si quieres dejar crecer tus canas desde cero y lucirlas sin complejos. Jane Fonda y Jamie Lee Curtis son referentes del pixie con canas.

¿Cómo cuidar las canas para que luzcan mejor con tu corte de cabello?

Según expertos de Schwarzkopf Professional, el cuidado adecuado realza tanto el tono como la textura de las canas. Algunos consejos clave son:

Usa shampoo matizante para evitar el tono amarillento en el cabello.

Hidrata tu melena con mascarillas nutritivas al menos una vez por semana.

Protege del calor con protectores térmicos.

Corta puntas cada dos meses para mantener la forma del corte.

La constancia en el cuidado capilar es tan importante como el corte en sí. Las canas bien tratadas brillan más y se ven saludables.

Elegir un corte de cabello adecuado no solo resalta la belleza de las canas, sino que también puede rejuvenecer y aportar estilo. Reinventa tu look con uno de estos 5 cortes de cabello para melenas con canas.