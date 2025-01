Muy demandante: Se hace mala fama

Por: Agencia Reforma

Enero 21, 2025 -

Mientras Meghan Markle se encuentra en su cruzada por ayudar a las víctimas de los incendios en Los Ángeles, varios ex trabajadores aparecieron en un nuevo artículo de la revista Vanity Fair donde la tachan de "fría", "distante" y "conflictiva",

De acuerdo con el texto, publicado este fin de semana, la esposa del Príncipe Enrique esta enfrentando nuevas acusaciones de supuesto comportamiento intimidatorio, pues ex colaboradores aseguran que el ambiente laboral nunca fue tan armonioso con ella.

Una ex colega que trabajó con la Duquesa de Sussex, de 43 años, en su podcast Archetypes para Spotify, compartió que la experiencia fue "realmente, realmente, realmente horrible y muy dolorosa".

HABLA A LAS ESPALDAS

La fuente anónima afirma que Meghan inicialmente parecía ser una mujer y jefa cálida y comprensiva, pero si las cosas no salían como ella quería, se volvía fría y distante.

"Ella está constantemente jugando a las damas chinas, ni siquiera diría que al ajedrez, pero sí es muy consciente de dónde está cada uno en su tablero. Y si estás dentro, te puede arrojar a los lobos en cualquier momento", asegura la fuente.

Otro ex colaborador de Markle comparó la actitud de la Duquesa con la de Regina George, personaje central de la película Chicas Pesadas, en donde, por momentos, ella podía ser conflictiva, "hablar a tus espaldas" y causarle angustia emocional a sus trabajadores.

"Puede llegar a hablar a tus espaldas. Te carcome tu sentido de identidad. En realidad, se comporta como una adolescente de Chicas Pesadas", aseguró la fuente, también anónima."Todo eso pasaba un martes cualquiera".

LES GRITA

Otra persona que interactuó profesionalmente con Meghan confirmó estas actitudes, asegurando que "te puede gritar incluso si alguien no levanta la voz" y que por momento solía ser muy dura con sus demandas.

Sin embargo, en el mismo artículo, muchos otros colaboradores de la también actriz la defendieron de estas quejas, señalando que en realidad es una persona bondadosa y empática.

Jane Marie, una productora que colaboró con Enrique y Meghan en sus proyectos de la fundación Archewell, la llamó "simplemente una persona encantadora y genuina".

YA LO HAN DICHO

Estas no son las primeras acusaciones hacia Markle sobre su supuesto acoso laboral y actitud denigrante hacia sus trabajadores. El año pasado, The Hollywood Reporter publicó un artículo en el que una fuente la describió como una "dictadora con tacones altos". Un libro de 2022 sobre la pareja también detalla denuncias de ex empleados que la etiquetaban como una "sociópata narcisista".

Apenas hace unos días, en medio de los incendios de Los Ángeles, en redes sociales tacharon a Meghan y a Enrique de ser "turistas del desastre" por sus apariciones mediáticas en centros de apoyo y por auxiliar a víctimas angelinas necesitadas.