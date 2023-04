Le escribe al Rey Carlos III

Según los informes, en un intercambio de misivas se nombraba a la persona acusada de especular sobre el color de piel de su hijo por nacer, una conversación que el príncipe Harry confirmó.

Una fuente del The Telegraph afirmó que el intercambio de cartas es parte de la razón por la que Meghan no asiste a la coronación del monarca, alegando que siente que no recibió una respuesta satisfactoria a sus preocupaciones.

Una fuente le dijo al medio británico que la duquesa de Sussex compartió su creencia de que un miembro de la realeza tenía prejuicios hacia ella en su misiva, después de que algunos miembros de la misma ya habían revelado que había "preocupaciones y conversaciones" sobre el color de la piel de su hijo por nacer.

Meghan afirmó que nunca tuvo la intención de acusarlos específicamente de ser racistas, sólo para plantear preocupaciones sobre prejuicios inconscientes.