Enfrenta error empresarial

En lo que muchos expertos califican como un error empresarial "increíblemente vergonzoso", Meghan Markle tuvo que disculparse con varias clientas de su línea As Ever, que vende productos esenciales para el hogar y la cocina.

Los fans de la Duquesa de Sussex acudieron hace unos días para compara en línea alguno de sus ocho productos exclusivos y limitados, que van desde diversos tés, mermeladas y mieles, desarrollados personalmente por la actriz.

Los productos de la colección, con artículos que pueden verse en su exitosa serie de cocina y lifestyle de Netflix, With Love, Meghan, se vendían hasta en 28 dólares. Sin embargo, la demanda fue tan extrema, que se agotaron en menos de 30 minutos.

LAS DECEPCIONA

De acuerdo con Page Six, muchas clientas se sintieron decepcionadas tras recibir un correo electrónico de As Ever, informándoles de que su compra ya no existía debido a la gran demanda mundial recibida en tan poco tiempo.

"La emoción generó un volumen de tráfico en la página web que ni siquiera nosotros podríamos haber previsto (todo se agotó en una hora)", señaló la compañía en su correo.

"Los pedidos se estaban realizando tan rápido que el sistema de gestión de la página web no tuvo tiempo de seguir el ritmo. La miel de edición limitada que compraron, lamentablemente, ya estaba agotada".

UNA "VERGÜENZA"

Varios expertos en realeza, en Reino Unido, calificaron tal error empresarial como una "vergüenza" para Markle, en especial porque ella tuvo que dar la cara por su compañía.

"Lo siento mucho, este producto no existe; hubo un fallo en el sistema", les dijo Markle a cada una de las clientas afectadas, según el correo electrónico rescatado también por The Mirror y The Sun..

Según reportes, a las clientas se les ofreció un "reembolso, otro producto o enviarles la miel más adelante".

LA CRITICAN

Varias clientas criticaron que, mientras ellas no recibieron los productos, famosas como Kim Kardashian sí obtuvieron los suyos como un regalo personal de Markle.

"Querida amiga, ¡Dios mío, qué torbellino ha sido esta semana! Muchísimas gracias por el apoyo. Significa mucho para mí", escribió la esposa del Príncipe Enrique en sus redes sociales, en referencia al regalo de Kim.

Sin embargo, Meghan prometió a sus fans que recibirían un artículo (no especificado) automáticamente, escribiendo: "No hace falta que lo pidan, les llegará por correo como regalo mío".