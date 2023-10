Meg Ryan regresa al cine

Ciudad de México

Me tomé un gran descanso porque sentí que había muchas otras partes de mi experiencia como ser humano que quería desarrollar". Meg Ryan, Actriz

En 2009, Meg Ryan se alejó de la gran pantalla sin una idea de cuándo reanudaría su carrera en la pantalla grande, que desde inicios de los ochenta la convirtió en uno de los rostros consentidos de Hollywood. Ahora, 14 años más tarde, vuelve para protagonizar "What happens later", una comedia romántica que ella dirige, el género en que mejor se desenvuelve, pues a la fecha sigue siendo recordada por su actuación en películas como "Sintonía de amor", "Cuando Harry conoció a Sally" y "Tienes un e-mail".

AVAL CINEMATOGRÁFICO

La primera vez que el nombre de la actriz fue visto en los créditos de una cinta fue en 1981, hace 42 años, cuando apareció en un papel secundario en "Rich and Famous", pero fue cuestión de sólo un par de años para que Meg obtuviera papeles de mayor peso, convirtiéndose en el interés romántico de personajes protagonizados por actores de renombre, como Tom Cruise y Tom Hanks, hasta el punto que fue ella en quien se convirtió en el papel más importante de la película, como sucedió en su aparición en "City of angels" y "Hangig up".

A lo largo de su carrera, Ryan apareció en por lo menos en 34 películas en las que, su mayoría, se convirtieron en éxitos de taquilla, sin embargo, luego de un escándalo que protagonizó en el 2000, su imagen de "chica dulce" no volvió a ser la misma, pues en ese año se dio a conocer que la actriz llevaba mucho tiempo siéndole infiel a su esposo, el actor Dennis Quaid, con su co-protagonista Russell Crowe en la cinta "Proof of life".

Pese a la polémica, la actriz aceptó protagonizar ocho películas más, hasta que en el 2009 tomó la decisión que la comedia Serious Moonlight sería el proyecto que marcaría una pausa indefinida en su carrera, pues ahora revela a "People" que, en ese momento, cayó en la cuenta que a lo largo de los años, no había tenido tiempo de ser madre, esposa, amiga, o sencillamente, de ser sí misma, debido a lo mucho que la absorbía su carrera profesional.

UN RECESO

"Me tomé un gran descanso porque sentí que había muchas otras partes de mi experiencia como ser humano que quería desarrollar", contó a la revista a más de 10 años de la última vez que protagonizó una cinta romántica.

Sin embargo, en 2015, Meg decidió debutar como directora, al llevar a la gran pantalla la cinta #Ithaca", basada en "The human comedy", una novela de 1943, pues el cine nunca la abandonó por completo, pero es hasta ahora, 15 años después de su último protagónico que Ryan vuelve al cine para interpretar a Wilhelmina en "What happens later", a lado del actor David Duchovny, quien da vida a William.

NUEVA HISTORIA DE AMOR

En esa película se narra el reencuentro entre Wilhelmina y William, quienes fueron pareja décadas atrás, e inesperadamente se encuentran en un aeropuerto, en el que su vuelo se atrasa y por lo que obligatoriamente tendrán que esperar juntos al restablecimiento de viajes, cayendo en la cuenta de que la química que un día los unió no ha muerto del todo.

En relación en su aparición en la cinta, Ryan asegura haberse sentido como pez en el agua, como si nunca hubiera dejado los platós, ya que como la directora del proyecto trató de que fuera lo más auténtico posible, pues dio a Ducovny y al resto del reparto la libertad de improvisar, a tal grado que, los extras de la película no son extras de verdad, si no personas que se encontraban a su alrededor mientras filmaban.