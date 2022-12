Aprende a amar la Navidad

Nunca conoció a sus padres biológicos y en México recibió el apellido de su padrastro, el alemán Thomas Ochmann.

Nunca sufrió, recuerda, pero por alguna razón estas celebraciones no significaban precisamente paz, esperanza y armonía para él.

"Por mi historia de vida, por lo que me tocó vivir de niño, a mí la Navidad no me entraba, como que no era algo que estuviera dentro de mí; la veía más que como una etapa de amor, como un momento de hipocresía, de cierta falsedad", comenta Ochmann en entrevista.

COINCIDE

En eso se parece a su personaje de Chuy en la nueva película que protagoniza, "Reviviendo la Navidad", donde interpreta a un hombre que odia la Nochebuena (24 de diciembre) .

Ochmann recuerda cuando en la vida real él también tuvo que aprender a revivir su espíritu navideño.

"Cuando nació mi primera hija empecé a vivir la Navidad; fui papá de Lorenza, pero papá mío al mismo tiempo; fue como abrazar a ese niño y cortar con esos traumas y circunstancias adversas que me tocó vivir y revivirlo de otra manera".

SE DIVIDE

Ochmann destaca la importancia de recapacitar y ser capaz de cambiar para apreciar el presente y evitar consecuencias.

Este año se dividirá para festejar, por un lado con Lorenza, quien a sus 18 años ya tiene otros intereses, además de los familiares y con la pequeña Kailani, a quien tuvo con Aislinn Derbez, y con quien ya adornó la casa.

"Voy a pasar las fiestas con las dos, pero me tengo que poner un poco de acuerdo porque Lorenza ya trae su propio rollo, pero seguramente pasaremos Navidad juntos y después me quedaré con Kai, y Lorenza se irá a echar relajo por ahí", cuenta.