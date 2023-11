En pie de lucha

Cuatro veces ha luchado contra el cáncer de próstata; ha peleado por el respeto a su sexualidad y ha sido un guerrero incansable de sus sueños artísticos: él es Mauricio Martínez, quien no sólo ha alzado su voz para cantar, también para defender sus derechos.

Su vida ha sido de lucha constante, dice el cantante, desde que en el 2002 cobró fama por su participación en el reality Operación Triunfo.

"Mi carrera la empecé muy joven, como a los 18 años, échale, tengo 45 años, pero a veces siento que tengo 80 años porque he vivido un chorro de cosas: me casé, me divorcié... con mujer, con hombre; vencí el cáncer cuatro veces, sufrí depresión, he enfrentado pleitos y demandas de abuso sexual, pero sigo cantando, haciendo mis cosas", relata Mauricio, quien tiene fincada su residencia en Nueva York.

Discreto con su vida personal, el regiomontano decidió hacer público en el 2003 su romance con la cantante y actriz Lisset, con quien hoy mantiene una amistad entrañable.

SU VIDA PRIVADA

"Cuando empecé a andar con Lisset me preguntaban mucho de mi vida privada, pero yo decía: ´¿Por qué tengo que hablar de mi vida si no tiene nada qué ver con mi carrera artística?´, y cuando me caso con Emilio (Solís, en el 2013), un día antes de cumplir un año de casados TVNotas publicó mi acta de matrimonio, según la revista iba a sacarme del clóset", recuerda. "Pero yo dije: ´A ver señores, yo ya salí del clóset desde hace muchos años y lo hice con mi madre, mi familia, mis seres queridos, a Emilio lo conocía todo el mundo, pues estaba conmigo siempre, no era un tema secreto, era privado".

De la invasión a su privacidad salió bien librado porque no escondió a su entonces esposo, de quien se divorció en el 2015.

A partir de entonces, asegura el protagonista del musical On Your Feet!, basado en la vida y obra de Emilio Estefan, se ganó el respeto del gremio artístico, de la prensa, del público, incluso de la comunidad gay.

Hablar abiertamente de sus preferencias no fue nada comparado con la lucha que ha sostenido con el cáncer, al que con los guantes bien puestos lo ha noqueado en cuatro veces, en el 2010, 2013, 2016 y 2018.

"Ya pasé la barrera de los 5 años gracias a Dios", comparte con una amplia sonrisa.

NADA FÁCIL

Defender su salud no ha sido fácil, especialmente cuando la última vez que fue diagnosticado la depresión despertó en él pensamientos suicidas. El diagnóstico le llegó en el mejor momento de su carrera, en plena gira por Los Ángeles de On Your Feet!.

"Me deprimí... ya quería irme de este mundo. Me diagnosticaron que el cáncer había regresado, fue horrible, no me lo esperaba, estaba en plena gira, viviendo mi sueño anhelado. Fue un golpe enorme de pronto verme en casa de mi mamá (en Monterrey) a mis 40 años, desempleado y con cáncer otra vez", reflexiona el artista, quien participará en la obra Solamente Una Vez, que se presentará el 9, 10 y 11 de noviembre en el Auditorio San Pedro.

"En el 2018 estaba yo tomando un antidepresivo que me cayó muy mal, me provocó sentimientos suicidas. Estaba de gira con el musical de los Estefan y me empecé a aislar de la gente, no me daban ganas ni de hacer la obra. Gracias a Dios me rescataron, la doctora que me estaba monitoreando buscó por Instagram a unas amigas que estaban conmigo en la obra, fueron por mí al hotel y desperté a los tres días en un hospital en San Francisco. Casi me muero".

SE DETIENE

Y aunque quería seguir con el musical, su cuerpo se lo impidió y con mucho dolor dejó On Your Feet!.

"¡Imagínate, el sueño de mi vida! Entenderlo fue muy fuerte. Regresé a casa de mi madre, me dediqué en cuerpo y alma cuatro meses a mi tratamiento, me atendí con psiquiatras y psicólogas todos los días, de lunes a sábado, poco a poquito volví a ser yo y fui dejando los antidepresivos", comparte.

Solo y encerrado en su departamento en Nueva York por la pandemia, Mauricio encontró en las redes sociales una ventana para hacer valer su voz y denunciar en marzo del 2022 el abuso sexual que sufrió a los 23 años a manos del representante Antonio Berúmen. La denuncia que hizo en redes llegó hasta las autoridades y hasta el día de hoy, el actor y cantante espera justicia.