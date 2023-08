Matute arma un ¡fiestón!

EL MAÑANA/ Hidalgo, Texas

Matute Party Monster Tour, llegó al Valle de Texas la noche del 26 de agosto al escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas en donde interpretaron las mejores canciones de los 80´s y 90´s, en lo que se convirtió en una verdadera fiesta por casi tres horas.

El show inició a las 21:00 horas ante la emoción los asistentes que estaban listos para ingresar al túnel del tiempo al ritmo de Matute integrado por Jorge D´Alessio, Tana Planter, Nacho Izeta, Irving Regalado, Pepe Sánchez y Paco Morales, quienes arrancaron la velada con Celebration tema con el que el público se levantó de su silla para bailar y cantar junto a ellos.

Jorge D´Alessio agradeció al público, su asistencia y les prometió que iban a desquitar todo lo pagado, por que la fiesta apanas comenzaba.

Y fue así que inicio una lluvia de éxitos como Provócame, La puerta de Alcalá, Devuelve a mi chica, Ni tu ni nadie, Stay in a life y entre otros, pues fueron 30 canciones las que interpretaron en el show que fue adrenalina total por dos horas 40 minutos, en las que nadie se quedo sentado.





NOSTÁLGICO





Otros temas fueron de la noche fueron Llámame si me necesitas, Me He Enamorado de Un Fan, Bazar, Cuando sea grande, Lamento boliviano, Guitarras blancas, Martha Tiene un Marcapasos, Que no quede huella, Suavecita, Negra Tomasa, también comentaron que arrancaran una gira internacional en la que prepararon un popurrí con temas de Emmanuel, Yuri y Juan Gabriel entre otros.

Con cambios de vestuarios, y en escenario por temas vanguardista en cuanto a iluminación esta agrupación mantuvo al público al a expectativa puse minuto a minutos los sorprendió con sus innovaciones en el escenario, intentaron despedirse con Toda la vida, pero les fue imposible al grito de ¡otra otra! llegó otra dosis de recuerdos.





EL CIERRE

La segunda y ultima parte del show estuvo invadida de recuerdos con melodías como Persiana Americana, Hombres al borde de un ataque ,Este ritmo se baila así, Conga , Mi Corazón como un Trueno, La Bilirrubina y cerraron con una batucada al ritmo de Fiesta en America.

Virtuosos músicos en el escenario.

LAS MÁS COREADAS

Suena tremendo

Visite nuestro bar

Cómo te va mi amor

Con todos menos conmigo

De mí enamórate

El Sirenito

Mi Matamoros querido

Mil horas

CAUTIVAN A TODOS

La agrupación de rock y pop hizo vibrar al público de Reynosa y El Valle de Texas, con un sensacional concierto de casi tres horas.