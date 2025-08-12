Listos para llegar a Mission

Matute se encuentra dando conciertos en vivo con su Disco Stereo Tour por México y Estados Unidos y este próximo 16 de agosto se presentará en la apertura de Mission Live Center donde prometen ofrecer un espectacular show.

Disco Stereo Toury esta ahora mismo pisando plazas a lo largo de Estados Unidos y España y el 16 de agosto deleitará a todos sus seguidores de Reynosa y El Valle de Texas con esta nueva gira.

Matute se a colocado como uno de los grupos favoritos del público, pues con puros éxitos ochenteros la banda que llena auditorios en México, hace giras por Estados Unidos y Europa y que ahora esta logrando grandes éxitos con su más reciente gira Disco Stereo Tour.

La banda la conforman Jorge D´Alessio, productor, vocalista y tecladista, Tana Planter (vocalista y corista), Nacho Izeta (vocalista y guitarrista), Pepe Sánchez (tecladista), Irving Regalado (batería) y "Oso" Morales (bajo).

Matute, cumple este 2025, 18 años de haberse formado oficialmente en marzo pasado, por lo que incluirá en sus nuevos conciertos grandes éxitos del pop en español de los ochenta, con canciones que habían interpretado anteriormente y algunas nuevas.