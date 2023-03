Barbie a la mexicana

Con la tradición de reconocer a mujeres que han sido pioneras o ejemplares en su área, Mattel creó una Barbie en honor a la astronauta mexicana, Katya Echazarreta.

Una portavoz de la firma juguetera en México confirmó que la jalisciense dará a conocer la edición especial, que no se pone a la venta, de Barbie Role Models.

"Me siento muy honrada de ser reconocida por Barbie como un referente de inspiración para miles de niñas y niños en Latinoamérica.

EMPODERA

"Siempre he creído que no puedes ser lo que no puedas ver y es enriquecedor seguir empoderando a los niños a través de ejemplos reales", dijo Echazarreta por medio de la firma.

De oficio ingeniera eléctrica y nacida en Guadalajara hace 27 años, Echazarreta se hizo internacionalmente popular por haber viajado al espacio en el NS-21, de Blue Origin.

AÚN NO ESTÁ EN VENTA

La edición especial-homenaje incluye a la muñeca hecha a su imagen física y con un traje espacial azul marino, con un parche que lleva su nombre y el de Space of Humanity, organización que eligió para el viaje, además de botas negras.

Aunque no están disponibles para su venta, generan impacto en el universo digital por las menciones y la conversación que despiertan.

ENALTECEN A MUJERES