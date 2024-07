Comportamiento "dramático" de JLO habría tensado su matrimonio

Desde que surgieron los rumores sobre la separación entre la estrella pop Jennifer López y el actor Ben Affleck, ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre su relación. No obstante, las especulaciones se han intensificado debido a que pasaron su segundo aniversario de bodas por separado.

Una fuente informó al portal "¡OK! Magazine" que la intérprete de "On the Floor" trajo "demasiado drama" a la vida del famoso. Esta persona cercana a la pareja aseguró que Ben se siente molesto y deprimido porque su romance no funcionó, dado que López era la mujer de sus sueños.

Los famosos, además, tendrían dinámicas distintas que complican su amor y aumentan el estrés en su relación. Por un lado, López está constantemente rodeada por asistentes, fotógrafos y entrenadores, y es conocida por ser muy exigente consigo misma y con sus compromisos profesionales. Por otro lado, Ben tiene la posibilidad de pausar temporalmente sus proyectos.

"Ha tratado de hacerle entender a Ben que ser Jennifer López es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. Ella es su marca, la vive y la respira. Jennifer mantiene la cabeza en alto. Ella no quiere que la vean como la villana", afirmó la fuente.

Asimismo aseguró que el idilio ha pasado por diversas etapas, desde las más románticas hasta las más complicadas, debido a sus personalidades y a la falta de tiempo juntos, sumadas a sus diferentes responsabilidades familiares.

Jennifer López desconocía que Affleck había sacado sus pertenencias

A la par de los rumores de alejamiento, se reveló que Affleck había retirado sus cosas de la mansión que compartía con Lopez en Beverly Hills, valorada en 60 millones de dólares.

"Jen se horrorizó cuando regresó y descubrió que Ben había empacado todo mientras ella no estaba", dijo la fuente. La artista había viajado sola a Europa, y esto representó para ella una "bofetada". Otros medios internacionales han detallado que el matrimonio terminó desde marzo.