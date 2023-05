Presume mastectomía

Ciudad de México

La mastectomía transgénero, un procedimiento quirúrgico, realizado mediante anestesia general, en el que se extirpa el tejido mamario en pacientes transgénero, forma parte del proceso de Elliot Page, quien lució en redes los resultados: "Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer", escribió en 2020, cuando le gritó al mundo la noticia de su nuevo yo.

APOYADA POR FANS

Su declaración de identificación como trans recibió elogios en la industria del entretenimiento y entre sus más de 5 millones de seguidores en Instagram.

La organización Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD por sus siglas en inglés) se refirió a Page como un ser "extraordinario" y "un defensor abierto de todas las personas LGBTQ".

"Ahora será una inspiración para innumerables personas trans y no binarias", dijo el director de medios transgénero del grupo, Nick Adams. "Todas las personas transgénero merecemos la oportunidad de ser nosotros mismos y ser aceptados por quienes somos". Netflix tuiteó: "¡Muy orgullosos de nuestro superhéroe! ¡Te queremos Elliot!".

Ausente de las grandes producciones de Hollywood desde "X-Men: Días del futuro pasado", de 2014, Page ha ignorado repetidamente los intentos de la industria de encasillarlo o marginarlo.

Ahora se une a un pequeño grupo de destacadas figuras transgénero de Hollywood, entre ellas la guionista y la directora de la trilogía "The Matrix" Lana y Lilly Wachowski, el creador de "Transparent", Joey Soloway, y la actriz Laverne Cox (más conocida por su papel en la serie "Orange is The New Black").

DESDE 2014

Page se declaró lesbiana en 2014 y rápidamente se convirtió en abanderada de la comunidad LGBTQ de Hollywood. En 2018 se casó con la bailarina Emma Portner.