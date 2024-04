Destapan más pedófilos

Drake Bell en la docuserie Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV, destapó que fue abusado por el entrenador de diálogo Brian Peck.

Ciudad de México

Nickelodeon se encuentra en el ojo del huracán debido a las recientes revelaciones de casos de abuso, pedofilia, racismo y discriminación cometidos contra los actores y cantantes que formaron parte de sus programas infantiles más exitosos, las cuales siguen saliendo a la luz.

Entre esas polémicas, se ubican las recientes declaraciones de Drake Bell en la docuserie Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV, donde el intérprete de "I Found A Way" destapó que fue abusado por el entrenador de diálogo Brian Peck.

El portal Daily Mail publicó este martes que el canal de televisión infantil se ha dedicado a contratar no sólo a personajes como Peck y el showrunner Dan Schneider, quienes han sido señalados en Quiet On Set, sino también a otros cinco abusadores de menores que en el pasado recibieron una condena por cometer este tipo de delitos.

IMPERDONABLES ACTOS LASCIVOS

Con apoyo de los registros judiciales, citados por el medio, está Marty Weiss, condenado por cometer actos lascivos contra un adolescente de 12 años. Se dedicaba a gestionar los talentos en los programas estelares del canal.

En los documentos también aparece Ezell Channel, condenado en 2003 por el mismo cargo de actos lascivos, pero, cometido en contra de un menor de 14 años. Channel formaba parte de la plantilla de trabajadores como asistente de producción. También se reporta que estuvo en prisión dos años, luego salió bajo libertad condicional, tras ser acusado de ponerle pornografía a los menores y tocarlos de manera indebida.

SE DECLARAN CULPABLES

En la misma área de asistentes de producción apareció Jason Handy, de 42 años, quien fue acusado de abusar de una niña de 9 años, a la que sometió a un contacto sexual, se declaró culpable de los hechos y añadió que se consideraba un "pedófilo en regla".

El actor Cody Longo, quien formó parte del elenco de Teen Nick, fue acusado de agresión sexual a una niña de 9 años en Colorado en 2019. Se declaró culpable de un cargo menor dos años después.

Gabe Hoffman, productor del documental An Open Secret (Un Secreto a Voces) comentó al portal citado que el problema de la pedofilia persiste en Nickelodeon, aunque el canal ha sugerido en días pasados que la situación se erradicó desde hace años.

Hoffman aseguró que "hoy en día todavía se contrata a pedófilos condenados en Hollywood. Los delincuentes sexuales trabajaron con niños en Nickelodeon y, a menos que la industria haga cambios, más niños en Hollywood terminarán siendo abusados".

Luego de que Drake Bell revelara el abuso que vivió, Nickelodeon emitió un comunicado donde aseveró que se ha encargado de "fomentar un entorno laboral seguro y profesional, libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada".