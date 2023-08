Renuncia a herencia de José José

Ciudad de México.- Marysol Sosa, hija de Anel Noreña y el fallecido José José negó que ella y su esposo protagonizaran momento violento en contra de su madre, tal y como Anel lo contó en una entrevista, donde aseguró que ese tenso momento es el origen del distanciamiento entre ambas.

NO QUERÍA ESTAR CONDICIONADA

Admitió que renunció a la herencia de su padre José José porque no quería estar condicionada a los deseos de su madre, porque eso complicaría su vida, así que, aunque no pueda usar el nombre de su papá, siempre será su hija.

"Renuncié al dinero de la herencia sabiendo lo que vendría a complicar mi vida. Efectivamente, no se me permite utilizar el nombre e imagen de mi padre y prefiero seguir así, y no bajo imposiciones que comprometan la dignidad de mi casa y dañen la memoria de papá.

Para siempre seré hija de José Rómulo Sosa Ortiz, ´José José´. Gracias a Dios, mi esposo y yo construimos día a día nuestros sueños. Y esa es una dichosa enseñanza para nuestros hijos. Gracias por su apoyo".