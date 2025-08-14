Avance de su próxima cinta

Timothée Chalamet aparece en el tráiler de Marty Supreme como Marty Mauser, un jugador de ping pong en la década de 1950 con "un sueño que nadie respeta", según la sinopsis oficial.

El avance, compartido este miércoles, lo muestra en un duelo intenso y defendiendo la popularidad internacional del deporte.

"Sé que es difícil de creer, pero te digo que este juego llena estadios en el extranjero. Es sólo cuestión de tiempo antes de que me veas en la caja de Wheaties", dice en una de sus escenas, así como intentando impresionar al personaje de Gwyneth Paltrow, una famosa actriz con la que inicia un romance durante una gira.

Descrita como una comedia dramática deportiva, la película es una versión ficcionalizada inspirada en Marty Reisman, cinco veces medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa, fallecido en 2012. Entre 1946 y 2002 obtuvo 22 títulos y, más tarde, se dedicó a estafar en Manhattan mediante apuestas y partidas.

El elenco incluye a Fran Drescher como la madre de Marty, Tyler, the Creator, Penn Jillette, Odessa A´zion, Kevin O´Leary y Abel Ferrara.

La fotografía está a cargo de Darius Khondji, quien dijo a Variety a principios de este año que Chalamet realizó un entrenamiento exhaustivo para interpretar a la estrella del ping pong.

"Quería ser como un verdadero profesional de ping pong cuando comenzó a filmar", compartió Khondji.

Marty Supreme representa el regreso de Josh Safdie a la dirección en solitario desde The Pleasure of Being Robbed (2008) y su reencuentro con A24 tras Good Time: Viviendo al Límite (2017) y Diamantes en Bruto (2019).

Escrita por Safdie y Ronald Bronstein, y producida por ambos junto a Chalamet, Eli Bush, Anthony Katagas y A24, la película llegará a los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre.