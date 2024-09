Martín Ricca defiende el humor de Adrián Marcelo

El cantante y actor Martín Ricca reconoció que Adrián Marcelo, a pesar de las críticas que ha enfrentado, por su humor negro y por algunos comentarios sexistas que ha hecho dentro de "La casa de los famosos", él lo considera una persona divertida y simpática.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ricca comentó que entiende que las experiencias actuales del regiomontano se desarrollan en el contexto de un reality show, en donde cualquier acción puede ser amplificada. Por lo tanto, invitó al público a entender que se trata de un juego y que no hay que tomárselo tan en serio.

"La violencia de género es doble filo, estamos en un mundo en donde cualquier cosita se puede aprovechar como violencia, no soy yo ejemplo para opinar, pero también hay que entender lo que es, es un reality, están ahí para eso, también no hay que clavarse tanto, no hay que irse tan allá de que fue violencia", indicó.

Expresó su postura a favor de promover la armonía y el optimismo, tanto en la vida cotidiana como en lo que pasa en la televisión, pues considera que el programa de Televisa tiene dos caras y, en vez de enfocarse en los puntos negativos, había que reparar en los positivos.

Por tantas ocupaciones que tiene en este momento, incluidas las grabaciones de la telenovela "Papás por conveniencia", el argentino de 38 años dijo no tener mucho tiempo para ver el programa, salvo los resúmenes que aparecen en las redes sociales.

"Está divertido, pero por otro lado la gente se fanatiza mucho con los personajes y los crucifica o los adora, tampoco soy tan fan de eso", confesó.

De los 15 participantes de esta segunda temporada, el que más conoce ha sido precisamente a Adrián, con quien ha coincidido en un par de entrevistas.

"A él lo critican tanto, más allá de que lo defienda o diga, se me hace un buen tipo, muy gracioso, muy pesado de su humor, pero así es lo que defiende él. Si ya entras a un proyecto así, tienes que entender que te pueden atacar de todos lados, entonces hay que estar preparados como lo están haciendo".

"La verdad es que no estoy ni a favor, ni en contra de nada, realmente lo que opino de ese proyecto es que está bueno que puedan divertir a la gente y toda la parte linda, pero la parte oscura y de pelearse, se clavan mucho y a lo mejor ese odio y esa bronca se pasa a la sociedad y no estoy tan a favor de eso", ahondó.