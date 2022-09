Crea Martin McDonagh alta expectativa con su nueva película

Toronto, Canadá.- Cinco años después de haber impactado con el filme Tres Anuncios por Un Crimen (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) su director y creador, Martin McDonagh está de vuelta con The Banshees of Inisherin y la expectativa por el éxito es mucho más que alta.

El dramaturgo, escritor y director británico de 52 años, se presentó en el Festival de Cine Internacional de Toronto (TIFF) a presentar el largometraje que estelarizan Colin Farrell y Brendan Gleeson.

"Confío en el trabajo y que hago y no puedo depender de un sí o un no de alguien para saber si me gustó o no.

"Por lo que he percibido, ha sido muy bien recibida y eso me tiene muy contento, y sinceramente, solo por el gusto de que reconozcan a mi equipo, a la gente con la que trabajé, me encantaría que pasara todo sin sentirme abrumado por lo que viene con el filme, me emociona lo que pueda generar, como ha ido sucediendo", dijo McDonagh en entrevista.

Con su reciente exhibición en el TIFF, el filme situado hace un siglo en una isla ficticia de Irlanda, acaparó elogios por el planteamiento de su drama y por el desempeño de sus actores, ya que incluso, Farrell se hizo acreedor de la Copa Volpi.

The Banshees of Inisherin es el drama sobre dos amigos, Pádraic (Farrell) y Colm (Gleeson), quienes tienen un conflicto que cobra dimensiones mayúsculas cuando el segundo deja de hablarle al primero sin razón aparente, y todo el pueblo donde residen se da cuenta.

"Más que una lección de vida, la veo como una reflexión y una invitación a pensar en la complicidad que generamos con los que no son de nuestra sangre y los tenemos presentes siempre.

"No se trata de pensar 'yo hubiera hecho esto o aquello', porque en la mentalidad de aquella época, todo lo de hoy nos resultaría arcaico. Lo cierto es que es un conflicto muy humano y lleno de sentimientos de todo tipo", dijo quien también trabajó con Colin en Escondidos en Brujas (In Bruges).

Poseedor del Óscar y del BAFTA, el prometido de la creadora de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, aseguró que The Banshees of Inisherin es producto de su sana obsesión por recrear ambientes ficticios basados en conflictos que pueden ser muy reales.

"El amor, el desamor, la amistad, el odio, la venganza, la justicia, el dolor, la pasión todo eso tiene que ver con cortezas de la superficie humana: todos los tenemos, todos las sentimos.

"A mí me interesan estos planteamientos porque nos hacen pensar en lo que haríamos y cómo reaccionaríamos. Sin duda, el cine jamás deja de sorprendernos ¿o no?", apuntó.