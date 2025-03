Luis Fernando Peña bromea con su ausencia en boda de Martha Higareda

Martha Higareda y el escritor Lewis Howes unieron sus vidas en matrimonio a principios de febrero, en una emotiva ceremonia celebrada en Playa del Carmen, Quintana Roo. Al exclusivo evento asistieron personalidades como Yordi Rosado y la actriz Claudia Álvarez. Sin embargo, la ausencia de Luis Fernando Peña, con quien Higareda mantiene una estrecha relación desde hace años, generaron dudas sobre si existe una enemistad.

Los protagonistas de "Amarte duele" han permanecido cercanos desde el estreno de la película, e incluso Martha confesó que la conexión que crearon en la pantalla trascendió a su vida personal, hasta el punto de que sintió que llegó a enamorarse del actor.

Ahora, Luis Fernando ha roto el silencio sobre el matrimonio de su co-protagonista. Durante las grabaciones del programa "MasterChef Celebrity", en el que Peña participa, y con su característico sentido del humor, se refirió a Renata, el personaje que Martha interpretó en la película. "No fui a la boda. ¿Cómo quieres que vea que se está casando con otro? Obviamente, no", dijo entre risas en el canal de YouTube de Ernesto Buitron News.

Peña aclaró que su ausencia no fue por un tema personal, sino porque no recibió invitación. A pesar de esto, asegura que no le quita el sueño, pues entiende que "no siempre vas a ser invitado". Además, destacó que su relación de amistad con Martha no se verá afectada por ello. "Mi relación con Martha no se va a ir a la basura ni se va a terminar porque no me invitó", explicó.

El actor también comentó que cortar lazos con ella por este motivo le parece una situación ridícula, y recordó que, aunque Martha fue invitada a su boda con Ally Noris, no asistió. "Ay, no, qué flojera. Yo pertenezco a una generación donde el bullying y este tipo de cosas no nos hacen daño", afirmó.

Finalmente, Luis Fernando expresó su deseo de ver a Higareda para felicitarla por este nuevo capítulo en su vida y concluyó enviándole un mensaje de cariño: "Te quiero mucho".

A través de sus redes sociales, la pareja compartió momentos de la celebración del 8 de febrero. La actriz de "No manches Frida" lució un vestido con corte A que dejaba al descubierto sus hombros, escote corazón y aplicaciones en la falda, acompañado del tradicional velo de novia. Lewis, por su parte, optó por un traje azul.

La ceremonia incluyó elementos de la cultura mexicana. A la salida de la iglesia, los recién casados fueron recibidos con papeles de colores, mientras que la entrada estaba adornada con rosas. En la recepción, al aire libre, colgaba papel picado y el suelo presentaba diseños mexicanos.

El ambiente festivo continuó con la música de mariachi, al ritmo de la cual los novios hicieron su entrada. Más tarde, su primer baile como esposos fue con "Vivir mi vida", de Marc Anthony, en una interpretación que comenzó con un estilo elegante y fue subiendo de ritmo.