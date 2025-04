Celebridades que no se han dejado seducir por los premios

Ya sea por convicciones personales o sociales, famosos como Marlon Brando, Sinéad O' Connor, David Bowie han rechazado reconocimientos internacionales a trabajos actorales y musicales. Conoce algunos de sus argumentos y cómo ha impactado en sus carreras.

Famosos como Marlon Brando, Sinead O'Connor y Dudley Nichols han rechazado premios como forma de protesta o para defender sus principios, además de que algunos no han querido entrar en dinámicas competitivas o comerciales.

Sinéad O'Connor

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor, destacó por su voz, pero también por sus críticas hacia la industria musical, es por eso que en 1991 rechazó el Grammy a Mejor interpretación de Música Alternativa, pues consideró que este refleja valores materialistas.

"Los Grammy reconocen principalmente el lado comercial del arte. Respetan principalmente las ganancias materiales, ya que esa es la razón principal de su existencia. Y han creado un gran respeto entre los artistas por las ganancias materiales, honrándonos y exaltándonos cuando lo logramos, ignorando, en su mayor parte, a aquellos de nosotros que no lo hemos logrado", dijo.

Posteriormente, la intérprete de "Nothing Compares 2 U" provocó un boicot de sus canciones por parte de varias estaciones de radio estadounidenses debido a que exigió en uno de sus shows que no se tocara el himno nacional de Estados Unidos como en ese tiempo se acostumbraba, además de que sacó una foto del Papa Juan Pablo II y la rompió frente a miles de espectadores.

Sinéad O'Connor falleció hace dos años en Londres y además de ser recordada por su música, también por ser fiel a sus ideales y convicciones.

Marlon Brando

El actor estadounidense Marlon Brando, quien murió en 2004, fue una figura crítica con el sistema de Hollywood y con las injusticias sociales.

En 1973 el histrión rechazó el premio Óscar a Mejor Actor por su papel de Vito Corleone en El Padrino, como protesta por el trato que la industria cinematográfica daba a los pueblos indígenas de Estados Unidos.

En su lugar, envió a la activista Sacheen Littlefeather a la ceremonia, quien leyó un discurso en el que explicaba que Brando no podía aceptar el galardón.

"Brando ha pedido que les diga en un discurso muy largo. Lamentablemente no puede aceptar este generoso premio. Y las razones de esto son el tratamiento que la industria cinematográfica da a los indios americanos en la actualidad. y en la televisión en las reposiciones de películas, y también con los acontecimientos recientes en Wounded Knee", dijo.

La ovación se mezcló con abucheos, y la escena quedó marcada como uno de los momentos más controversiales en la historia del cine.

Además de su activismo en favor de los pueblos originarios, Brando también alzó la voz contra el racismo y apoyó públicamente el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, llegando incluso a participar en marchas junto a Martin Luther King Jr.

David Bowie

El cantante londinense David Bowie que inspiró a decenas de músicos, sorprendió a sus fans al rechazar la Orden del Imperio Británico que en ese momento otorgaba la Reina Isabel II en el 2003.

"No tengo intención de aceptar una de esas cosas. Seriamente, no sé para qué sirven. Yo no me he pasado la vida trabajando para eso", dijo.

Su postura fue entendida como una crítica al sistema que busca encasillar a los artistas dentro de un marco tradicional y restrictivo.

Sin embargo, el intérprete de "Under Pressure" dijo que cada quien debía tomar sus decisiones de acuerdo con sus convicciones, pues fue cuestionado después de que Mick Jagger se convirtiera en Caballero.

No me corresponde hacer un juicio sobre lo que ha hecho Jagger, es una decisión personal de él. Pero esas cosas no van conmigo", declaró.

David Bowie murió en el 2016, debido a una larga batalla contra el cáncer de hígado, que lo alejó de los reflectores.

Ariana Grande

Al final de un concierto de Ariana Grande en Manchester en el 2017, se produjo una gran explosión que dejó al menos 22 muertos.

De inmediato la intérprete de "7 Rings" envió condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos y además visitó en el hospital a los fans que resultaron heridos e incluso hizo un mini show que enloqueció hasta a los más pequeños.

Debido a estas acciones, la Reina Isabel II la quiso condecorar con el título de Dama del Imperio Británico, pero la cantante lo rechazó, pues para ella sería acto insensible para la familia de las víctimas.

"Ella explicó que al igual que muchos de los familiares de las víctimas, todavía está de duelo, y que teme que algunos afectados interpreten el título como insensible, por lo que inmediatamente dijo que no", aseguró un allegado a la también actriz.

Después de 8 años, Ariana Grande sigue recordando a las personas que murieron en el atentado y busca la forma de rendirles homenaje, especialmente en conciertos.

Dudley Nichols

El escritor Dudley Nichols fue el primero en rechazar un premio Óscar y esto fue a raíz de un pleito entre el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y a Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Dudley Nichols se alzó con el premio al Mejor Guion Original por la película The Informer, aunque no hizo una declaración pública, se cree que el escritor convenció a más personas de no ir a la ceremonia de premios, pues al menos 15 personas no acudieron a la ceremonia de 1936.

Sin embargo, Nichols lo aceptó tres años después, en 1938, tras resolverse la disputa, además de que se convirtió en el presidente del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.