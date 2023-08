A ´El Maleficio´

Ciudad de México



Desde que supo que Televisa haría un remake de El Maleficio, Marlene Favela se emocionó pues quería ser parte de la nueva versión de esta exitosa telenovela de los 80 protagonizada por Ernesto Alonso.

Como varias actrices, ella también fue invitada a hacer casting, pero sólo una iba a quedarse con el rol estelar femenino, el personaje de Beatriz que encarnó Jacqueline Andere en 1983.

Y aunque la moneda estaba en el aire, fue Marlene quien lo obtuvo y está entusiasmada por este nuevo proyecto que entra a grabar en unos días.

"Estoy muy contenta y agradecida con el señor José Alberto Castro, con la empresa, por haberme dado nuevamente la oportunidad de estar en este proyecto que me emociona muchísimo por muchas razones", expresó la actriz en entrevista telefónica.

"Desde hace cuatro años escuché que harían una segunda versión de El Maleficio, y me emocioné. Dije: ´Ojalá me inviten para el casting´. Y, mira. No sé quiénes hicieron casting, sé que hubo no una sino varias etapas de prueba, pero de nombres no sabría decirte quién acudió, porque el día que yo fui no vi a nadie".

Esta historia llega a Marlene dos meses después de terminar las grabaciones de El Amor Invencible, donde encarnó a la villana Columba Villarreal.

"Esta ya sería mi sexta novela con ´El Güero´ Castro. Yo pienso que le gusta mi trabajo porque no es la primera vez que me habla para un proyecto con personajes importantes, desde Rubí. ", compartió.

Marlene también está feliz de que el productor invitó a Andere para ser parte del elenco.

"Mi personaje es completamente diferente a lo que he hecho, sobre todo a la última telenovela. Para mí es un reto delicioso porque es una mujer con necesidades diferentes", dijo.

En cuanto al contenido del nuevo El Maleficio, indicó que espera que sea realmente una historia increíble.

"Primero porque, como dices, la tecnología ha avanzado; antes se hacía como que muy rústico, pero ahora tenemos toda la tecnología para hacer todos los efectos especiales", señaló Marlene.