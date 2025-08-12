Exitosa presentación

Tras sortear críticas de la Iglesia católica y recolección de firmas de padres de familia para frenar el concierto, "El Reverendo" Marilyn Manson ofreció anoche un oscuro recital en la Fenapo, de San Luis Potosí.

Por los altavoces, y por las gargantas de los asistentes, sonaron éxitos como "Disposable Teens", "Long Hard Road Out of Hell", "As Sick as the Secrets Within" y "Sweet Dreams (Are Made of This)"

El estadounidense y su banda trajeron al País un show compacto, de poco más de una hora, con luces con forma de cruces de Lorena invertidas, íconos en la discografía de Manson.

"San Luis Potosí, gracias. Es fabuloso", dijo el cantante.

Previo al inicio del recital, el Gobernador, Ricardo Gallardo, vestido de negro para la ocasión, se reunió con Manson para intercambiar unas palabras y ofrecerle un obsequio.





ABARROTADO

En las pantallas gigantes se proyectó un video que recordó cómo un concierto de la banda Black Sabbath fue cancelado en 1989 en San Luis Potosí por temas religiosos.

El Teatro del Pueblo, donde se realizó el concierto de Manson, lució abarrotado, aunque eso se preveía, pues desde el jueves medios locales reportaron que fans acampaban para obtener el mejor lugar posible.

Desde un inicio, la invitación del intérprete de "The Dope Show" a San Luis Potosí estuvo cargada de polémica.

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos manifestó su inquietud por la influencia dañina que el acto podría tener en los jóvenes.

La Unión Nacional de Padres de Familia reunió miles de firmas en rechazo a la presentación de cantante estadounidense.

Por si la incomodidad de una parte de la sociedad potosina no fuera suficiente, la tarde del domingo fue colocada una cabeza de vaca frente a la Catedral del estado, en un guiño a un presunto ritual satánico.