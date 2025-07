Trae su obscuridad

Marilyn Manson vuelve a Ciudad de México como cabeza de cartel del KnotFest 2025.

El cantante de metal no estará solo, viene acompañado de otras bandas importantes en la escena musical actual como Falling in Reverse, Slaughter to Prevail, While She Sleeps y Fit for an Autopsy, y los debuts de los grupos Shinedown y desde Japón Hanabie.

El festival se llevará a cabo el 6 de diciembre en la Explanada del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) y los boletos saldrán a la venta el 3 de julio a través de la plataforma FunTicket y en una taquilla ubicada en Forum Buenavista.

KnotFest es uno de los eventos más importantes a nivel internacional en cuanto a música extrema y ahora regresa a México de la mano de la productora MusicVibe.