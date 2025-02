Maribel Guardia niega amenazas a su nuera Imelda Tuñón

La actriz y cantante Maribel Guardia negó cualquier vínculo con las recientes amenazas que ha recibido su nuera, Imelda Tuñón, madre de su nieto José Julián Figueroa.

A través de un comunicado, Guardia, de 65 años, se deslindó de los mensajes intimidatorios y reafirmó su confianza en la justicia.

"Los que me conocen, saben que no soy el tipo de persona que amenaza o intimida, creo en la justicia, creo en la Ley, creo en el Estado de Derecho y sobre todo creo en Dios.

"Jamás intentaría resolver un conflicto a través de la fuerza o la intimidación; tan es así, que acudimos ante las autoridades para que sean ellos quienes diriman este asunto de acuerdo con la Ley", expresó.

Las preocupaciones sobre la seguridad de Tuñón aumentaron luego de que el programa Venga la Alegría informó que ha recibido mensajes amenazantes de números desconocidos.

En estos textos, se menciona que podrían quitarle a su hijo e incluso se insinúa la apertura de una investigación sobre la muerte de su esposo, Julián Figueroa.

"Estás amenazada, te vamos a quitar a tu hijo y ya tienes delito de homicidio hacia tu ex esposo", se lee en uno de los mensajes.

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón comenzó luego de que la actriz de Prisionera de Amor interpusiera una denuncia contra su nuera, argumentando presuntas negligencias en el cuidado del menor y el consumo de alcohol y drogas.

"Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia en contra de la madre de mi único nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Sólo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente", declaró.