Mariana Echeverría revela por qué culparon a Faisy de su aborto

Mariana Echeverría no sabe si estará en la nueva temporada de "Me caigo de risa", la cual inicia en septiembre, lo que sí compartió es que ya no está en chat del programa, y aunque no ha pedido regresar, sí ha hablado con el productor.

La conductora se siente plena en este momento preparándose para la llegada de su hijo o hija, después de varios intentos fallidos disfruta de este momento en León, alejada por el momento de la televisión después de la polémica que vivió en "La casa de los famosos".

Su participación en ese reality destapó supuestas enemistades de la también actriz con algunos compañeros, entre ellos con Faisy, con quien reveló, tuvo una fuerte discusión por la que algunos lo culparon por el aborto que Mariana sufrió previo a su entrada a La Casa.

¿Qué pasó entre Mariana Echeverría y Faisy?

Mariana Echeverría se sinceró en un En Vivo que transmitió en sus redes sociales, donde contó lo que pasó en "Faisy Nights", programa en el que tuvo una fuerte discusión con el conductor.

Fue tan fuerte el momento, que algunos lo señalaron a él como el culpable del aborto de Mariana.

"No me trataron bien, me sentí un poco humillada, me sentí fuera de, tuvimos discusión Faisy y yo sí la tuvimos, yo estaba embarazada, me dijo que estaba hormonal, nos enojamos, lloré mucho tiempo, tiempo después perdí al bebé, le echaron la culpa a él mientras que yo ni siquiera le había echado la culpa a él", señaló.

Mariana aclaró que nada tuvo que ver Faisy con su pérdida, pues las causas por las que abortó fueron completamente genéticas.

"Ya vimos ahora que las pérdidas que he tenido son genéticas, no tiene nada que ver con que si trabajaba, con que si yo me esforzaba, con que si llorara, con que si nada, eran genéticos totalmente", expresó.

Mariana precisó que se pidió su salida del programa porque ni siquiera podían grabar juntos ella y Faisy, él no quería grabar con ella y lo hacía, por un lado, una parte y ella otra, al final, dijo, el programa ya no tenía la misma chispa que tenía antes, por lo que la producción decidió sacarla y luego todo terminó.

Llegó entonces la décima temporada de "Me caigo de risa" y como Mariana no estaba en los mejores términos con Faisy, decidió participar en "La casa de los famosos" y no en "Me caigo de risa", pues la química con Faisy no era para nada la mejor.

Aunque en "La casa de los famosos" no le fue como a ella le hubiera gustado, Mariana no se engancha con lo negativo y prefiere quedarse con la experiencia y con lo que vivió.